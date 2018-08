Drummer und Rocklegende Bodo Schopf geht mit seiner Band Pendulum Of Fortune im März 2019 auf Deutschland Tour.

Michael Schenker Group, Eric Burdon, Udo Lindenberg, Falco, The Sweet, die legendäre Prog-Rock Band Eloy und der Cream Bassist und Sänger Jack Bruce, sind nur ein paar der Rockgrößen mit denen Bodo auf Tour und im Studio war. Nun ist er im März 2019 zum ersten Mal mit seiner Band Pendulum Of Fortune live zu sehen.

Im Oktober 2017 erschien das Album Searching For The God Inside, welches in der Fachpresse mit sehr positiver Kritik bewertet wurde. Zur Tour im März 2019 wird die Band ein neues Album präsentieren.

Mit dabei sind:

Der britische Sänger David Readman, bekannt durch Pink Cream 69, Voodoo Circle, Almanac und Tank.

Bassist Franky R., der unter anderem auch schon für und mit solch großartigen Künstlern und Bands wie Michael Schenker Group, Ronnie James Dio, Kingdom Come und Vanden Plas gearbeitet hat.

Gitarrist Vladimir Shevyakov, ein Studio- und Livemusiker aus Moskau. Er studierte klassische Gitarre und spielte mit bekannten Künstlern aus Russland.

Gitarre, Keyboard, Matze Ehrhardt, der sich durch seine unglaubliche Bühnenperformance einen großen Namen machte. Matze spielte in der Band Crime, deren CDs Hard Times und No Cure es in Japan bis in die Charts schafften. Außerdem ist er als Angus Young bei der AC/DC Tribute Band The Jack mit seiner unglaublichen Show zu sehen.

Weitere Infos unter folgenden Links:

http://www.pendulumoffortune.com/

https://www.facebook.com/Pendulum-of-Fortune-651021955062918/

https://www.instagram.com/pendulumoffortunerocks/?hl=de

https://twitter.com/pof_rocks

www.booking-promotion.de

Hier einige Auszüge der Pressestimmen zur CD:

„Die Band versteht es perfekt, ein ungligeaublich facettenreiches musikalisches Spannungsfeld zu kreieren, das den geneigten Musikgourmet gefangen nimmt. Ideenreiche Klanggebilde, saugeile, bisweilen klassische inspirierte Gitarrensoli, total abgefahrene Drumperformances und der variantreiche Gesang heben diese Scheibe aus der Masse hervor.“ Breakout Magazin „Dass die Herren ihr Handwerk verstehen und wer auf eine gute Story steht, der wird bei dem Konzeptalbum ebenfalls fündig. Daher kann man auch beim Kauf von Searching For The God Inside nicht viel falsch machen.“ FFM-Rock „musikalische Qualität hat hier oberstes Gebot!“ Heavy-Metal.de „Letztendlich kann ich nur sagen, dass dies ein erwachsenes Hard Rock Album geworden ist, welches bei aller Ernsthaftigkeit einfach nur Spaß macht zu hören, durchgehend ohne Füller o.ä.!“ Metalglory „Rockige Riffs, ein voluminöser Bass und das geniale Schlagzeugspiel von Bodo Schopf zeichnen das Album aus, ein rundum gelungenes Debütalbum, das die Anschaffung lohnt.“ Musical Observer „Die Qualität auf dem Album ist gleichbleibend hoch, wer auf guten Hardrock steht, der bekommt hier Vollbedienung.“ Musik an sich „Vier Musiker aus drei Ländern bieten klassischen Hard Rock auf hohem Niveau mit einigen modernen, überraschenden Ideen.“ Musikreviews.de

Kommentare

Kommentare