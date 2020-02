Borknagar: kündigen „True North European Tour“ für den Spätherbst 2020 an

Da schlagen nicht nur Heidenherzen höher: Borknagar bringen ihr aktuelles Erfolgsalbum True North im November und Dezember dieses Jahres endlich mit einer Headliner-Tour nach Deutschland. Die Norweger zählen zu den Urgesteinen der Pagan Metal Szene (bitte nicht mit Folk Metal verwechseln) und haben mit True North erneut einen Volltreffer gelandet, der unter anderem im Metal Hammer als „Album des Monats“ ausgezeichnet wurde.

Borknagar kommentieren ihre kommenden Konzerte in Deutschland wie folgt: „Wir sind sehr glücklich und auch etwas stolz darauf, dass wir nun endlich unsere True North European Tour 2020 ankündigen können“, teilt Bandkopf Øystein G. Brun mit. „Wir freuen uns insbesondere auf unsere Rückkehr nach Deutschland, wo wir über all die Jahre besonders treue Unterstützung bekommen haben und True North im Metal Hammer aktuell sogar zum ‚Album des Monats‘ gekürt wurde. Gemeinsam mit unseren abenteuerlustigen Begleitern Saor und Cân Bardd werden Borknagar in Deutschland am 24. November zuerst in Leipzig auftreten und dann über Hamburg, Essen, Stuttgart, München und Weinheim quer durchs ganze Land reisen. Natürlich hoffen wir, dass wir bei unserem True North-Abenteuer überall in Deutschland möglichst viele von unseren Freunden, Fans und Partnern treffen werden!“

Als Support mit von der Partie sind Saor aus Schottland, die auf ihren vier Alben harten Metal mit der traditionellen Musik ihrer Heimat paaren. Deren letztes Werk Forgotten Paths verhalf der Truppe aus Glasgow um Multiinstrumentalist Andy Marshall endlich auch international zum längst verdienten Durchbruch. Als Support eröffnet die Schweizer Nachwuchshoffnung Cân Bardd, die ihren Schwarzmetall ebenfalls mit Flötentönen untermalen und beispielsweise bei Fans von Summoning auf gesteigertes Interesse stoßen sollte.

Borknagar – True North European Tour 2020

24 NOV 2020 Leipzig (DE) UT Connewitz

25 NOV 2020 Hamburg (DE) Logo

26 NOV 2020 Essen (DE) Turock

08 DEZ 2020 Stuttgart (DE) Im Wizemann

09 DEZ 2020 München (DE) Backstage

11 DEZ 2020 Weinheim (DE) Café Central

Die Konzerte im deutschsprachigen Raum werden vom Metal Hammer präsentiert.

Ticket-Link: www.metaltix.com/borknagar-tickets-5406.html