Brainstorm: neues Album „Wall Of Skulls“ wird am 17.09. via AFM veröffentlicht

Wenn man sich das neuste Brainstorm-Album Wall Of Skulls anhört, kann man sofort erkennen, wie sehr die Band um Sänger Andy B. Franck vom beeindruckenden Vorgängeralbum Midnight Ghost (2018) profitiert hat. Midnight Ghost war ein musikalischer Wendepunkt für die Power Metal-Band aus Süddeutschland, mit dem die Bandmitglieder einen noch höheren Qualitätslevel erreichten und ihren künstlerischen Horizont noch mehr erweiterten.

„Als wir das Album veröffentlichten, fühlten wir sofort, dass wir das wahrscheinlich wichtigste Album in der Geschichte von Brainstorm in den Händen halten“, erklärt Franck. „Die Verkaufszahlen und die Reaktionen des Publikums während der folgenden Tour bestätigten diesen Eindruck. Die Fans feierten die neuen Songs genau so ab, wie sie es bei unseren Klassikern tun.“

Und das ist genau die Stelle, an der Wall Of Skulls einsetzt und das musikalische Konzept von Brainstorm fortführt. Franck berichtet von einer „fast unheimlichen Energie im Proberaum, als wir die neuen Songs schrieben. Wir haben mehr kraftvolle und schnelle Nummern auf dieses Album gepackt als jemals zuvor. Das kam alles absolut ungeplant und ohne übergeordneten Ansatz, aber gleichzeitig vollkommen natürlich. Wir haben schlicht und ergreifend ohne Kompromisse an den Songs gearbeitet und haben niemals die Richtung geändert, die wir einmal eingeschlagen hatten. Also ist Wall Of Skulls definitiv nicht Midnight Ghost 2.0, aber ein weiterer und offensichtlicher Schritt in der Entwicklung unserer Musik.“

Wall Of Skulls wird am 17.09.2021 via AFM veröffentlicht und wird als CD, CD/BluRay, Vinyl, Boxset und digital verfügbar sein.