Broilers: Live-Termine zum Weihnachtsalbum »Santa Claus«

Jetzt wird es fein, jetzt wird es festlich! Zur Veröffentlichung ihres am 12.11. erscheinenden Weihnachtsalbums Santa Claus besuchen die Broilers ihre Fans mit einer außergewöhnlichen Tour:

Broilers präsentieren: Santa‘s Social Club

12 ausgewählte Konzerte an besonderen Orten, eine hochelegante, geradezu festliche Angelegenheit. Ein fast akustischer Abend mit wunderbaren Weihnachtsklassikern, kleinen Anekdoten, euch und euren Broilers.

Dieses Jahr wird Weihnachten besonders schön! Und ein bisschen lauter als sonst…

Der Vorverkauf startet am kommenden Freitag, dem 22.10.2021 um 18:00 Uhr unter www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für das Konzert in der Schweiz gibt es die Karten exklusiv unter www.kaufleuten.ch.

41 RPM-Gin, Skull & Palms und Kingstar präsentieren:

Broilers – Santa’s Social Club

25.11.2021 Köln, E-Werk

26.11.2021 München, Circus Krone

30.11.2021 CH-Zürich, Kaufleuten

01.12.2021 Wiesbaden, Schlachthof

03.12.2021 Hamburg, Friedrich-Ebert-Halle

04.12.2021 Hamburg, Friedrich-Ebert-Halle

07.12.2021 Essen, Lichtburg

09.12.2021 Neunkirchen, Neue Gebläsehalle

14.12.2021 Hannover, Theater am Aegi

16.12.2021 Karlsruhe, Tollhaus

17.12.2021 Leipzig, Felsenkeller

18.12.2021 Berlin, Huxleys Neue Welt

Die Konzerte finden unter 2G-Bedingungen statt, dafür ohne Maske an den Plätzen, und Schulter an Schulter.

Ausgenommen hiervon sind die Konzerte in Köln, München, Zürich, Essen und Neunkirchen, die unter der 3G+-Regelung stattfinden können.

Weitere Infos zu den Einlassbedingungen findet ihr unter https://www.broilers.de/de/faq.html

Broilers Open Airs 2022

Alles Wird Wieder Ok!

11.06.2022 Rostock, IGA Park

09.07.2022 Essen, Stadion

21.07.2022 Dresden, Filmnächte am Elbufer – Ausverkauft

23.07.2022 Hamburg, Open Air am Volkspark

05.08.2022 Berlin, Waldbühne – Zusatzkonzert

06.08.2022 Berlin, Waldbühne – Ausverkauft

20.08.2022 Kassel, Messe – Ausverkauft

27.08.2022 Losheim, Strandbad

02.09.2022 AT-Wien, Arena Open Air

Präsentiert von 41rpm – Der Gin der Broilers, Rock Hard und OX-Fanzine

Die beliebten Hardtickets gibt es weiterhin exklusiv im bandeigenen Shop unter www.broilers.de

Festivals 2022:

28.03. – 01.04.2022 Salty Dog Cruise, Miami

03.06. – 05.06.2022 Rock am Ring, Nürburgring, Nürburg

03.06. – 05.06.2022 Rock im Park, Zeppelinfeld, Nürnberg

01.07.2022 Open R Festival, Uelzen

02.07.2022 Vainstream Rockfest – Weekend Two, Münster