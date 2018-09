Brujeria: kündigen Iberientour für Dezember an

Gut zwei Jahre sind bereits seit der Veröffentlichung ihres aktuelles Werks Pocho Aztlan ins Land gezogen: Nach zahlreichen Shows auf der ganzen Welt wird das mexikanische Todeskommando Brujeria nun im Dezember 2018 erneut auf die iberische Halbinsel zurückkehren, um dort zwölf Clubs heimzusuchen und seine Deathgrind-Granaten in die Menge zu schmettern. Dabei werden ihre brasilianischen Genossen Ratos De Porão als Support fungieren. Alle Termine gibt es unten.

Iberian Winter Tour 2018

w/ Ratos De Porão

05.12. E Santander – Escenario

06.12. E La Coruña – Playa Club

07.12. E Oviedo – Sir Laurens

08.12. E Valladolid – LAVA

09.12. P Lissabon – RCA Club*

10.12. E Sevilla – Sala Fanatic

11.12. E Murcia – Garage Beat Club

12.12. E Valencia – Rock City

13.12. E Saragossa – Sala López

14.12. E Vitoria – Sala Jimmy Jazz Gasteiz

15.12. E Madrid – Copérnico

16.12. E Badalona – Estraperlo (Club del Ritme)

*nur Brujeria

Holt euch Pocho Aztlan hier.

Hört euch auch Viva Presidente Trump! an:

Mehr zu Pocho Aztlan:

No Aceptan Imitaciones OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=J1oUCeg67IQ

Bruja- OFFIZIELLER TRACK: https://www.youtube.com/watch?v=zf0NoHg1ueI

Plata O Plomo OFFIZIELLER VIDEO (N.S.F.W.): https://www.youtube.com/watch?v=mWDZayTVScU

Was wissen wir eigentlich über dieses maskierte Todeskommando? Der Name Brujeria stammt von der schwarzen Magie, mit denen mexikanische Drogendealer in religiösen Lokalen das Fürchten lehren. Man erzählt sich, dass diese Banditos-Truppe aus satanischen Drogenbaronen besteht, die sich zusammengetan haben, um jener Hexerei den passenden musikalischen Rahmen zu verpassen – und das unter dem Banner „Machete Metal“.

Doch was entspricht der Wahrheit? Unabhängig davon, wer sie sind oder wofür sie einstehen, Brujeria bleiben eine Gewalt der Natur, einer äußerst bösen Natur.

Weitere Infos:

www.brujeria.com

www.facebook.de/brujeria

www.nuclearblast.de/brujeria

