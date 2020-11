Brunhilde: wer „versteckt“ sich denn da im Video zur neuen Single „Where Are You Going?“

Quo vadis? Wohin gehst Du? Diese Frage beschäftigt die Menschheit schon seit Jahrtausenden – und mehr denn je auch Brunhilde, die Rock-Senkrechtstarter aus Deutschland. Where Are You Going? heißt folgerichtig die neue Single, die digital am 27. November erschien, und den nächsten köstlichen Vorgeschmack auf das mit Spannung erwartete neue Album gibt, das am 26. Februar 2021 erscheint.

Beim Betrachten des Videos zur neuen Single ergibt sich eine weitere Frage: Wen hat Brunhilde denn da als Bass-Mann eingeschleust? Das ist doch? Oder doch nicht? Doch, in der Tat: Der Mann am Bass ist kein Geringerer als Evil Jared von der berühmt-berüchtigten Bloodhound Gang!

Sängerin Caro Loy verrät: „Ich bin ein mega Bloodhound Gang Fan gewesen in den 90ern. Deshalb war es großartig ihn als Gastmusiker beim Video dabei zu haben! Jared ist auch überhaupt nicht „Evil“, sondern sehr nett und umgänglich. Wir hatten viel Spaß am Set und haben viel gelacht. Im Gegensatz zu mir ist Jared auch ein guter Schauspieler!“