The Night Flight Orchestra: verbreiten Weihnachtsstimmung mit ‚Paper Moon‘

Es ist Weihnachten! The Night Flight Orchestra kündigen die Zeit gemütlicher Abende, heißer Schokolade und verschneiter Felder an. Die schwedische Classic Rock Kabinencrew heißt ihre Fans musikalisch mit einem prickelnden Champagner am Kaminfeuer willkommen und veröffentlicht ihre Weihnachtssingle Paper Moon! Also, schmeißt euch in eure Feiertagsklamotten, dreht euer Radio auf elf und schaut euch das Video des Weihnachtsgeschenks von The Night Flight Orchestra hier an:

Die Band sagt:

„Pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen veröffentlicht das The Night Flight Orchestra seine neue Single Paper Moon. Ein stimmungsvolles schwedisches Melodrama über einem lockenden Discobeat, dieser Song handelt von all den Emotionen, die man normalerweise zu unterdrücken versteht, doch welche an die Oberfläche kommen, sobald sentimentale Zeiten wie Weihnachten anstehen. Es ist ein Song, der von denen handelt, die man geliebt und verloren hat, und über diejenigen, die man aus der Ferne geliebt hat und die irgendwann verschwunden sind – ohne, dass man die Chance hatte, ihnen zu sagen, was man fühlt. Und man versucht, diese Stimmen im Kopf mit Champagner und Schmerzmitteln zum Schweigen zu bringen, doch es funktioniert einfach nicht, oder?

Paper Moon ist der Soundtrack all unserer Fehler, doch auch der Soundtrack neuer, zitternder, verkaterter Neuanfänge.“

Der Song, mit Rachel Hall an der Geige, wurde von Björn ‚Speed‘ Strid geschrieben und komponiert, aufgenommen und produziert von The Night Flight Orchestra, gemischt von Sebastian Forslund und gemastert von Thomas Plec Johansson. Für Regie und Produktion zeichnet sich René U. Valdes verantwortlich.

The Night Flight Orchestra sind:

Björn Strid – Gesang

David Andersson – Gitarre

Sharlee D’Angelo – Bass

Sebastian Forslund – Gitarre, Perkussion

Jonas Källsbäck – Schlagzeug

John Manhattan Lönnmyr – Keyboard

Anna Brygård – Hintergrundgesang

AnnaMia Bonde – Hintergrundgesang

Weitere Informationen:

www.facebook.com/thenightflightorchestraofficial

www.instagram.com/nightflightorchestra