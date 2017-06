Heute gibt es ein paar lokale Band aus Tschechien und der Slowakei. Zunächst allerdings die schlechte Nachricht, dass Power Trip aus persönlichen Gründen absagen mussten. Sie werden von den Hardcore-Routiniers MADBALLvertreten.

Aus der lokalen Szene bringen wir euch Postcards from ARKHAM, die euch mit ihrem düsteren Post-Rock in die Welt von H.P. Lovecraft führen werden. Sehr stolz sind wir auf die beiden auf Genre-Konventionen nichts gebenden Bands Six Degrees of Separation (metal-soul) und die Crossover-Freaks INSANIA, die auf unserer Bühne ihr 30jähriges Bestehen feiern werden.

Wer mehr auf Konventionelles steht, wird sich bei den Crossover-Thrashern EXORCIZPHOBIA wohlfühlen. Auch Dysangelium (Death Metal) und Avenger (Black/Death Metal seit 1992) fühlen sich ihrer genrespezifischen Orthodoxie verbunden. Hardcore-Fans seien die beiden tschechischen Newcomer Primary Resistance (dreckiger Hardcore/Metal) und Skywalker(Hardcore/Punk) nahegelegt. Den Abschluss bilden heute die Industrial Metaller War For War und die melodischen Dark-Metaller Doomas. Da viele bereits nach der Running Order fragen, hier ein kurzer Teaser bzgl. der Planung: Mittwoch, 9. August – The Dillinger Escape Plan, Wintersun, Master’s Hammer, Metal Church…

Donnerstag, 10. August – Emperor official, Opeth, Hatebreed, Suffocation…

Freitag,11. August – Electric Wizard, CLAWFINGER, Trivium, Morbid Angel…

Samstag, 12. August – ARCHITECTS, Eluveitie, Devin Townsend, The True Mayhem…

Quelle: http://brutalassault.cz/de/

Kommentare

