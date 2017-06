DIRKSCHNEIDER präsentieren den ersten Live Clip „Living For Tonite“ von ihrer neuen DVD „Live – Back To The Roots – Accepted!“, die am 04. August erscheinen wird. Udo und seine Mannen rocken euch in die glohrreichen 80er Jahre zurück und wecken Erinnerungen an Udos Zeit bei Accept.

