Burden Of Grief haben jüngst das offizielle Video zur neuen Single Broken veröffentlicht, das man sich hier ansehen kann:



Das Video ist der 1. Teil einer Videotrilogie, dessen zweiter und dritter Teil in den nächsten 2 Monaten erscheinen werden. Das Video zu Broken wurde am vergangenen Freitag exklusiv auf metal.de vorgestellt. Produziert wurde das Video von Peter Kunz / Rough Shot Productions.

Das Lyric Video zur ersten Single, Eye Of The Storm, kann man sich hier ansehen:



Kommentare

