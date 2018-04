Die Thunderbolt 2018 European Tour Part 1 führte das Flaggschiff der ‚New Wave Of British Heavy Metal‘ Anfang des Jahres nach Deutschland. Die Resonanz in der Metal-Gemeinde: euphorisch. Jetzt hat die legendäre Metal-Band Teil 2 der Tournee zum gleichnamigen Album veröffentlicht und bestätigt gleich sechs weitere Shows in Deutschland. Saxon spielen am 21. Septermber 2018 in München in der Neuen Theaterfabrik, am 22. September 2018 in Oberhausen in der Turbinenhalle, am 23. September 2018 in Leipzig im Haus Auensee, am 25. September 2018 in Hamburg in der Grossen Freiheit, am 1. Oktober 2018 in Berlin im Huxley’s und am 4. Oktober 2018 in Stuttgart im LKA Longhorn. Die deutschen Fans können sich wieder auf ein absolut hochwertiges Paket freuen, so werden Saxon in Deutschland von der US-Hard Rock-Band Y&T sowie dem NWOBHM-Original Raven unterstützt.

Der allgemeine Vorverkauf für die sechs Konzerte beginnt am Freitag, dem 27. April 2018 um 10.00 Uhr. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Bereits ab Mittwoch, dem 25. April 2018 bieten die Ticketanbieter MyTicket und CTS Eventim Presales an.

