Phil Campbell And The Bastard Sons: kündigen UK/Deutschland-Headlinetour an

Erst kürzlich haben Phil Campbell And The Bastard Sons, die Band um den legendären langjährigen Motörhead-Gitarristen, ihre UK-Tour als Support von Ugly Kid Joe beendet, schon können sie bekanntgeben, dass sie sich im November und Dezember auf Headlinetour durch Großbritannien und Deutschland begeben werden! Auf eben jener Wintertour werden sie von der englischen Rockband Leader Of Down, in der der bereits verstorbene Motörhead-Gitarrist Würzel zuletzt aktiv war, unterstützt (nur UK!).

Die Band freut sich auf die anstehende Tour:

„Wir freuen uns enorm, eine The Age Of Absurdity-Headlinetour durch Großbritannien und Deutschland für November und Dezember ankündigen zu können. Das wird ein großer Spaß, wenn wir endlich wieder als Headliner durch UK-Gefilde ziehen und in einigen Städten in Deutschland spielen werden, in die wir es dieses Frühjahr nicht geschafft haben. Wir werden aber nicht nur Tracks unseres neuen Albums, sondern natürlich auch ein paar Motörhead-Klassiker im Programm haben.“

w/ Leader Of Down

08.11. UK Camp HRH – Hard Rock Hell

09.11. UK Blackpool – Waterloo

10.11. UK Stoke – The Sugarmill

11.11. UK Glasgow – G2

13.11. UK Inverness – The IronWorks

14.11. UK Newcastle – University

15.11. UK York – Fibbers

16.11. UK Manchester – Rebellion

17.11. UK London – Boston Music Room

19.11. UK Norwich – The Waterfront Studio

20.11. UK Birmingham – Asylum

22.11. UK Cardiff – The Globe

23.11. UK Portsmouth – The Wedgewood Rooms

24.11. UK Plymouth – The Junction

w/ TBA

27.11. D Köln – Luxor

28.11. D Bochum – Rockpalast

29.11. D Leipzig – Hellraiser

30.11. D Annaberg-Buchholz – Alte Brauerei

01.12. D Stuttgart – clubCANN

03.12. D Nürnberg – Hirsch

04.12. D Aschaffenburg – Colos-Saal

05.12. D Augsburg – Spectrum

07.12. D Dresden – Beatpol

08.12. D Weinheim – Café Central

Weitere PCATBS-Termine:

04.05. UK Kirriemuir – Bonfest

26.05. F Gérardmer – Motordays

08.06. FIN Hyvinkää – Rockfest

23.06. D Leipzig – Matapaloz

07.07. E Barcelona – Rock Fest

27.07. UK Ebbw Vale – Steelhouse Festival

28.07. IRL Collon – Rally of Lúgh LongArm

11.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

29.08. GR Athen – Gagarin 205

30.08. GR Ioannina – Stage

31.08. GR Thessaloniki – Street Mode Festival

01.09. BG Sofia – Mixtape 5

03.09. RO Bukarest – Quantic Club

04.09. RO Timisoara – Reflektor Venue

06.09. H Budapest – Dürer Kert

27.10. USA Miami, FL – Chris Jericho’s Rock ‚N Wrestling Cruise

Kommentare