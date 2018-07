Das griechische Black/Death-Gespann Burial Hordes wird in wenigen Wochen wieder über die Welt ziehen und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Das neue Album ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΙΩΝΙΟΣ erscheint am 14.09.2018 via Folter Records. Einen Vorgeschmack auf die urgewaltige Zerstörungswut liefern Burial Hordes im neuen Video zum Opener Human Condition (Isolation Meaninglessness Mortality). Den Clip gibt es hier:

Burial Hordes sind:

Cthonos – Vocals

Necro – Guitars/Bass

Psychaos – Guitars/Bass

Nuctemeron – Drums

https://www.facebook.com/BurialHordesOfficial/

