Seit 1979 zeigen Saxon, dass sie nicht nur eine starke Band sind, die dem Rock’n‘Roll das elektrisierende Etwas gibt, sondern dass sie auch ihren Status der Pioniere der Britischen Heavy Metal Wave zu Recht haben. Mit mehr als 20 Studioalben haben Saxon ihre unerschütterliche Hingabe gezeigt, mit der sie es jedes Mal wieder schaffen, eine weitere Dynamik in das neue Album zu legen.

Und weiter geht es – Saxon auf Welttour, im Gepäck das hochgelobte (Chart No 5) Thunderbolt Album, welches Anfang des Jahres veröffentlicht wurde.

Am 7. September wird nun die Special Tour Edition ihres Albums Thunderbolt veröffentlicht.

Die Special Tour Edition beinhaltet Live Recordings von Thunderbolt und Nosferatu (The Vampire’s Waltz), die in Frankfurt und Los Angeles während der 2018 Thunderbolt World Tour aufgenommen wurden. Das CD Format kommt dazu noch mit einem 10” x 10” Poster mit Fotos der Band on Tour.

Thunderbolt– Special Tour Edition Track Listing:

1. Olympus Rising

2. Thunderbolt

3. The Secret Of Flight

4. Nosferatu (The Vampire’s Waltz)

5. They Played Rock And Roll

6. Predator

7. Sons Of Odin

8. Sniper

9. A Wizard’s Tale

10. Speed Merchants

11. Roadie’s Song

12. Nosferatu (Raw Version)

13. Thunderbolt – Live in Frankfurt 02.03.18

14. Nosferatu (The Vampire’s Waltz) – Live in Los Angeles 22.04.18

Tour Daten Deutschland / Schweiz :

Sat 28th July – Germany, Thalmässing, Brauereigutshof Pyras – Pyraser Classic Rock Night 2018

Fri 21st Sept – Germany, Munich –Theaterfabrik

Sat 22nd Sept – Germany, Oberhausen – Turbinenhalle

Sun 23rd Sept – Germany, Leipzig – Haus Auensee

Tue 25th Sept – Germany, Hamburg – Grosse Freheit

Mon 1st Oct Germany, Berlin – Huxley’s

Tue 2nd Oct – Switzerland, Pratteln – Z7

Thur 4th Oct – Germany, Stuttgart – LKA Longhorn

Sat 8th December – Germany, Geiselwind – Christmas Bash Festival

