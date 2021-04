Burning Witches: Musikvideo zur neuen Single online

Die Heavy Metal Band Burning Witches veröffentlicht heute nicht nur den Titelsong ihres neuen Studioalbums The Witch Of The North, sondern auch ihr erstes hochwertiges Musikvideo. Und sie hätten kein besseres Datum für die Veröffentlichung dieser neuen Single wählen können: Es fällt mit der Walpurgisnacht zusammen, der traditionellen Nacht der Hexen, die tief in der mittel- und nordeuropäischen Folklore verwurzelt ist.

Während der Song The Witch Of The North die Burning Witches von ihrer härtesten Seite zeigt und ihren bisher hymnischsten Refrain enthält, erweckt das Musikvideo das atemberaubende Album-Over-Artwork von Claudio Bergamin zum Leben. Werde Zeuge, wie die Waldhexen einen dämonischen Krieger aus den Flammen beschwören und ihn in die Schlacht führen. Zauberei, Schwertkampf, Feuer und Blut – mehr Metal geht eigentlich nicht!

Frohe Walpurgisnacht!

Burning Witches kommentieren das Video:

„Es war ein großer Traum von uns, endlich einen Videoclip mit einer renommierten Firma wie Grupa 13 und einem etwas größeren Budget zu produzieren. Der Titeltrack des neuen Albums war der perfekte Song, um ihn visuell umzusetzen, er ist keine typische Single, sondern eher ein epischer Grower. Auf diese Weise haben wir den Song visuell für die Ewigkeit umgesetzt! Wir hoffen, ihr werdet ihn genauso lieben wie wir!“

Mehr zum Album: