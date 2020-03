Burning Witches: neues Album „Dance With The Devil“ erschien gestern – zusammen mit dem brandneuen Videoclip „Six Feet Under“

Heute erscheint das lang ersehnte neue Burning Witches-Album Dance With The Devil über Nuclear Blast erscheint!

Die Veröffentlichung wird von dem offiziellen Videoclip zum Song Six Feet Underground begleitet:

Nach dem Release des Clips zum Titelsong Dance With The Devil handelt es sich dabei um das zweite offizielle Video, das uns die Witches zu einem Song vom Album präsentieren. „Die Nummer war die letzte, die wir in unserem Songwriting-Prozess geschrieben haben. Sie wurde genau eine Woche bevor wir ins Studio gingen fertig“, verraten die Mädels. „Der Song ist mega-eingängig und man kann sofort mitsingen, wenn man ihn einmal gehört hat.“ Eine perfekte Hymne für den Release-Tag des Albums!

Hier nochmals das offizielle Video zu Dance With The Devil für alle, die es noch nicht gesehen haben:

„Dance With The Devil ist ein absolut aufregendes und beinhartes Metal-Album, musikalisch genail umgesetzt, mit großartigen Melodien und der Gewissheit, dass das Schweizer Quartett damit eine riesige Weiterentwicklung vollzogen hat“ – Classic Rock, 8/10

“Handwerklich brilliant, ist „Dance With The Devil“ ein Triumph in Leder.“

– Metal Hammer UK, 8/10

Burning Witches live:

28./29.02. S Umeå – House of Metal

Land Of A Thousand Drinks 2020

w/ Korpiklaani

13.03. UK Manchester – Rebellion

14.03. UK Liverpool – O2 Academy 2

15.03. UK Sheffield – Corporation

17.03. UK Bristol – Thekla

18.03. UK Southampton – The 1865

19.03. UK Birmingham – Asylum

20.03. UK Glasgow – The Classic Grand

Metal Hammer, guitar, metal.de, Tough Magazine, kalle-rock.de & Dragon Productions present:

Tour Of Fire – Europe 2020

w/ Ross The Boss, Asomvel

01.04. D Bochum – Matrix

02.04. D Siegburg – Kubana

03.04. D Leipzig – Hellraiser

04.04. D Eisenhüttenstadt – Dock 18

05.04. D Hamburg – Knust*

06.04. S Alvesta – Bullet Club

07.04. N Oslo – John DEE

08.04. N Haugesund – Flytten

10.04. DK Kolding – Godset

11.04. D Flensburg – Roxy

12.04. NL Nijverdal – Tattoo Easter Fest

13.04. NL Tilburg – Little Devil

15.04. NL Rotterdam – Baroeg

16.04. D Oldenburg – Amadeus

17.04. D Cham – 31 Jahre Mosh Club Kolmberg

18.04. D Mannheim – Delta Metal Meeting

19.04. D Würzburg – Posthalle

20.04. I Milan – Legend Club

21.04. CH Pratteln – Z7

23.04. E Barcelona – Sala Bóveda

24.04. E Valencia – Paberse Club

25.04. E Pozal de Gallinas – Galia Metal Fest

26.04. P Lisbon – RCA Club

*no ASOMVEL

Booking: www.dragon-productions.com

11. – 13.06. D Büßfeld – M.I.S.E. Open Air

05. – 08.08. S Falun – Sabaton Open Air

07./08.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

09.08. NL Leeuwarden – Into the Grave

28./29.11. UK Sheffield – HRH Vikings