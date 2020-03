Slime: neuer Song „Hölle“ / Album „Wem Gehört Die Angst“ nächsten Freitag auf Arising Empire

Die Punk-Institution Slime feiert das 40-jährige Band-Bestehen mit dem neuen Album Wem Gehört Die Angst, das nächsten Freitag auf Arising Empire erscheinen wird. Mit Hölle verkürzt das Quintett die Wartezeit und präsentiert einen weiteren Vorgeschmack:

Zuvor zeigten Slime den Titeltrack des Albums samt Video. Auf Wem Gehört Die Angst bleibt die Band ihrer Linie treu und thematisiert wichtige gesellschaftliche Probleme wie Wut, Aktivismus und den andauernden Kampf gegen Faschismus.

Das Album kommt auf CD und erscheint außerdem exklusiv und limitiert als LP in Schwarz sowie in drei verschiedenen Farben (200 je Farbe) bei Flight13, Coretex und dem Nuclear Blast Mailorder.

Wer Slime live erleben möchte, hat an den folgenden Terminen die Möglichkeit:

Durch alle Höllen und Tiefen-Tour

13.03. D Berlin, SO 36 (Zusatzshow)

14.03. D Berlin, SO 36 (Sold Out)

20.03. D Hamburg, Große Freiheit 36

03.04. D Trier – Mergener Hof

04.04. D Aachen – Musikbunker

17.04. AT Bregenz – Between

18.04. CH Bern – Dachstock

Wem Gehört Die Angst-Tracklist:

01. Wem Gehört Die Angst

02. Paradies

03. Hölle

04. Die Suchenden

05. Wenn Wir Wollen

06. Ebbe Und Flut

07. Die Toten Wollen Wieder Alleine Sein

08. Weisser Abschaum

09. Die Masse

10. Fette Jahre

11. Kein Mensch

12. Odyssee

13. Solidarity

Weitere Infos:

Slime, das ist eine Institution, die es mit Unterbrechung jetzt schon seit den Achtziger Jahren gibt und die den politischen Punkrock in Deutschland geprägt haben wie kaum eine andere Band.





Sie befindet sich jetzt im zehnten Jahr nach ihrer Reunion, und das ist verdammt gut so. Denn nach wie vor brauchen wir starke Stimmen gegen Rechts, nach wie vor brauchen wir Punk und nach wie vor brauchen wir Slime. Die Slime Gründungsväter Dirk Jora (Gesang), Elf (Gitarre), Christian Mevs (Gitarre) und die hinzugekommenen Mitgliedern Nici (Bass) und Alex Schwers (Drums) scheinen sich ihrer Verantwortung bewusst und haben nun gemeinsam ihr drittes Studioalbum seit ihrer Wiedervereinigung eingespielt.