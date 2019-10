Burning Witches: veröffentlichen ‚Wings Of Steel‘ EP auf Vinyl

Vor wenigen Wochen stellten die Burning Witches ihre neue Frontfrau Laura mit dem Release der brandneuen Single Wings Of Steel vor. Der Song ist bereits digital erhältlich.

Als (Nikolaus)-Geschenk für die Fans entschied sich die Band eine EP mit dem brandneuen Song Wings Of Steel, zusammen mit drei Live-Songs vom Wacken-Open-Air 2019, auf Vinyl zu veröffentlichen. Die EP wird am 6. Dezember 2019 veröffentlicht und ist auf schwarzem und farbigem Vinyl erhältlich.

Das Band sagt: „Wir freuen uns, Euch dieses limitierte Sammlerstück präsentieren zu können! Es ist der Beginn einer neuen Ära. Die drei Wacken-Live-Songs sind für uns etwas ganz Besonderes. Es war unser erstes Mal auf dem Wacken-Open-Air, deshalb mussten wir diese Magie auf die Wings Of Steel Vinyl EP bannen. Viel Spaß damit und dreht es richtig auf!“

Bestellt Euch die EP hier vor: https://nblast.de/BW-WingsOfSteel

Tracklist:

Side A

01. Wings Of Steel

02. Executed (Live at Wacken 2019)

Side B

01. Open Your Mind (Live at Wacken 2019)

02. Hexenhammer (Live at Wacken 2019)

Holt die digitale Single Wings Of Steel hier: http://nblast.de/BWWingsOfSteel

Seht euch auch das Visualizer Video auf YouTube an: https://www.youtube.com/watch?v=Jr0hcJw8km8

Holt euch ihr aktuelles Album Hexenhammer hier: http://nblast.de/BWHexenhammer

Mehr zu Hexenhammer:

Executed Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=840vcVzth-0

Hexenhammer Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=1OCmwMFKDlE

Open Your Mind Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=_euUC4GzH90

Das Album wurde, wie schon sein Vorgänger, mit V.O. Pulver (Pro-Pain, Destruction, Nervosa, Pänzer) und Destruction-Legende Schmier, der eng mit der Band befreundet ist und ihr stets beratend zur Seite steht, im Little Creek Studio aufgenommen. Das Ergebnis ist ein wahrhaft brillantes Heavy Metal-Album, das den Metalheads in aller Welt den Atem raubt, diese aber vor allem ihre Matten schütteln lässt!

Das faszinierende Artwork stammt vom ungarischen Künstler Gyula, der bereits Cover für Destruction, Annihilator, Grave Digger, Stratovarius, Tankard u.v.m. gestaltet hat.

Burning Witches live:

02.11. CH Amriswil – Swiss Rock & Metal Festival

08.11. DK Albertslund – Forbrændingen (w/ Ivy Crown)

09.11. D Weissenhäusser Strand/Ostsee – Metal Hammer Paradise

09.11. D Bindlach – Winter Invasion

10.11. D Kassel – Goldgrube (w/ Tanith)

22.11. CH Brugg – Winter Rock Festival

13.12. NL Eindhoven – Metal Meeting

20.12. CH Pratteln – Swiss Metal Attack

28.12. D Crailsheim – Dynamite Night

11. – 13.06. D Büßfeld – M.I.S.E. Open Air

Burning Witches sind:

Laura – Gesang

Romana – Gitarre

Sonia – Gitarre

Jay – Bass

Lala – Schlagzeug

Weitere Infos:

www.facebook.de/burningwitches666

www.nuclearblast.de/burningwitches