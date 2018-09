Letztes Jahr haben BYZANTINE ihr neues Album ‚The Cicada Tree‚ veröffentlicht und jetzt hauen die Jungs endlich ein zugehöriges Video zum Titeltrack raus! Abgedreht von Holly Mollohan / Screaming Butterfly Entertainment, könnt ihr euch den Clip zu „The Cicada Tree“ hier ansehen: youtube.com/watch?v=EbWXmBWlPqg

Sänger/Gitarrist Chris „OJ“ Ojeda meint dazu: „Auf den letzten paar Alben wir versucht, unsere Songwritingmöglichkeiten weiter auszudehnen und Grenzen auszuloten. Der Titeltrack ist dabei ein gutes Beispiel, zu was die Band mittlerweile imstande ist. Der Song hat eine tiefe Bedeutung für uns und symbolisiert 17 Jahre Bandgefüge und wie wir uns langsam aber stetis als Undergroundkünstler entwickelt haben.“

‚The Cicada Tree‚ ist ein für BYZANTINE klassisches Album, aber beileibe nicht nur in der Vergangenheit der Band verwurzelt. Gewiss, ihre im Laufe zweier Jahrzehnte kultivierten Markenzeichen sind allesamt vorhanden: kraftvolle Riffs und flüssige Leads, dynamische und bisweilen unberechenbare Rhytmen, sowie kluge Texte und packende Melodien in jedem einzelnen Track, doch die Groove-Metal-Institution hat sich einmal mehr weiterentwickelt. Die Mitglieder spielen zwanglos organisch miteinander und legen auf dem mehr als eine Stunde dauernden Album eine erfrischende Dringlichkeit an den Tag. „Nach 17 Jahren Byzantine weiß ich, dass man den Dingen seinen Lauf lassen sollte„, sagt Sänger/Gitarrist Chris Ojeda. „Ich weiß nie genau, wie die Songs am Ende klingen werden oder in welche Richtung sie gehen. Mein Fokus liegt stets auf Experimenten, wobei ich die Messlatte jeweils höher als bei unseren früheren Alben anlegen möchte, ohne allzu weit von unserer bewährten Formel abzuzrücken.“ Gründungsmitglied Chris „OJ“ Ojeda sagt: „Mit deinen ersten Album suchst du noch nach einem eigenen Sound und siehst darum manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Heute nach fünf Alben gehen wir das Songwriting anscheinend gelassener an, weil wir vermutlich selbstbewusster geworden sind, was unseren Stil betrifft. Mittlerweile erwarten die Fans von uns, dass wir experimentieren und Grenzen ausloten, was ein äußerst befreiendes Gefühl ist.“

Hört und kauft ‚The Cicada Tree‚ unter: metalblade.com/byzantine

