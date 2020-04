Cadavar: unterzeichnen weltweiten Vertrag bei Nuclear Blast Records & veröffentlichen digitale EP „D.G.A.F.“

Die norwegischen Death Metaller Cadaver verkünden heute stolz ihre Vertragsunterzeichnung bei Nuclear Blast Records. Heute veröffentlicht die Band ebenfalls ihre digitale EP D.G.A.F..

Zur Feier des Tages erscheint ein Lyric Video des Titel Tracks, auf dem Jeff Walker von Carcass die Band unterstützt.

Schaut euch das Video zu D.G.A.F. hier an:

Anders Odden dazu, „1989 unterschrieb Cadavar bei Necrosis Records, dessen Inhaber Jeff Walker und Bill Steer von Ccarcass waren. Cadavars Debütalbum Hallucinating Anxiety wurde 1990 als Norwegens erste Death Metal LP veröffentlicht.

Nun, im Jahre 2020, heißt Nuclear Blast die Wiederkehr von Cadavar willkommen und veröffentlicht die EP D.G.A.F mit einem Gruß ans Erbe von Carcass. Jeff Walker unterstützt uns sogar im Chorus des Titeltracks. Öffnet euren Verstand für diesen Wahnsinn und genießt Old School Death Metal!“

Dirk Verbeuren kommentiert: „Wie eine legendäre Band einst sagte: Extreme Bedingungen erfordern extreme Antworten. Wir wollten die EP mit drei Songs einige Zeit nach dem Release unseres neuen Albums veröffentlichen, doch dann kam uns eine globale Pandemie in die Quere. Während der Langspieler nun also zu einem späteren Zeitpunkt erscheint – hier ist D.G.A.F. in seiner brutalen Schönheit und via Nuclear Blast, womit wir nicht glücklicher sein könnten. Betrachtet diese misanthropischen Death Metal Hymnen as Soundtrack zum Ende aller Tage.“

D.G.A.F. ist eine drei-Track-EP, welche in den Northwood Sound Studios in Hollywood, CA, aufgenommen und gemischt wurde. Die EP wurde von Cadaver in Zusammenarbeit mit Adair Daufembach produziert, welcher ebenso die technische Seite übernahm. Carcass‘ Jeff Walker ist als Gast auf dem Titeltrack vertreten.

Fürs Artwork sind Adam Medford und Justin Bartlett verantwortlich.

Untenstehend die Trackliste der digitalen EP D.G.A.F.: