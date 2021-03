Call Of The Sirens: Retter von Palatinum veröffentlichen heute „Die Rückkehr Der Todespfälzer“

Haie, Wehrwölfe, Schorle, jede Menge 80er Trash/Splatter/Horror-B-Movie und eine fiese Schlachtplatte aus Death, Thrash und Core – ganz klar, hier kann es nur um die Todespfälzer aus Landau auf Palatinum gehen. 2018 schufen Call Of The Sirens mit ihrer EP Trash Metal ihr ganz eigenes Genre und präsentierten ihren melodischen „Direkt in die Fresse“-Death Metal erstmals auf Deutsch. Fünf durchgeknallte Metalheads und selbst ernannte Ghostbusters, Trash-Movies à la Sharknado, sozialkritische Texte und knallharter Metal-Stoff, keine andere Band in unserem Universum verkauft sich in solch einem fantasievollen Gewand.

2021 melden sich die Retter von Palatinum zurück und sind seit Jahresbeginn allgegenwärtig. Ende Januar erschien mit Gefangen Im Spukschloss die erste Single aus der kommenden EP Trash Metal II – Die Rückkehr der Todespfälzer, dem zweiten Teil der epischen Trash Metal-Trilogie. Doch damit haben die Todespfälzer ihr Pulver noch längst nicht verschossen, denn am heutigen Donnerstag erscheint die langerwartete zweite Single Die Rückkehr Der Todespfälzer. Alleine mit der Ankündigung sorgten Admiral Alpha (Vocals), Vandalikon (Guitar), Flogrim (Guitar), Hyper (Bass) und Ypsilon (Drums) für helle Aufregung, denn es handelt sich um den weltweit ersten Metalsong auf Pfälzisch.

Metal auf Pfälzisch, das hat die Welt noch nicht gehört, aber hat die Welt auch darauf gewartet? Gitarrist Valle dazu in unserem aktuellen Interview, welches voraussichtlich morgen online geht: „Die Menschheit hat sich jahrelang im Keller schluchzend in Embryonalstellung gewälzt, weil es keinen Metal auf Pfälzisch gab. Diesen Menschen mussten wir ganz einfach helfen!“ Metal für Fortgeschrittene, wie das klingt, davon könnt ihr euch ab 10:00 Uhr selbst überzeugen, denn da ist Videopremiere.

Inhaltlich spielt der Song natürlich auch wieder im völlig durchgeknallten Trash-Movie-Universum von Call Of The Sirens. Apropos Movie, der Song ist zudem Teil des ersten bandeigenen, dreiteiligen Trash-Films, an dem die pfälzischen Schädelspalter aktuell arbeiten. Eine Metalband, die ihren ganz eigenen Trash/Splatter/Horror-B-Movie dreht? Ja, und nicht nur das, denn ihr könnt dabei sein! Noch bis zum 14. April hat die Band aus Landau eine Crowdfunding-Kampagne bei Starnext laufen, in der ihr die Band und ihr irrwitziges Vorhaben unterstützen und in einer Neben- sowie einer Charakterrolle Teil des Films werden könnt. Unterstützt das einzigartige Projekt und zieht mit den Todespfälzern in den Kampf gegen die dunklen Mächte des fiesen Schorlinators.

