Casket: veröffentlichen Lyric Video „The Rope“

Die langjährigen deutschen Death Metaller Casket haben ein Lyric-Video für ihre kommende Neuerscheinung Urn veröffentlicht!

Guckt euch The Rope hier an:

Seit ihrer Gründung im Jahr 1990 liefern Casket ehrlichen Death Metal so, wie er sein sollte. Keine Trends, keine Hypes – nur Wildheit, Wut und unerbittliche Brutalität.

Urn, bestehend aus fünf neuen Songs und drei Live-Tracks, wird am 4. Juni 2021 über Neckbreaker Records auf CD, Gatefold-Vinyl und digital veröffentlicht. Es wurde von Roman Schönsee bei Found Sound Music NL gemischt und gemastert und enthält ein Cover-Artwork von Roberto Toderico.

Tracklist:

1. Bombing Graves

2. The Rope

3. Amnesia *

4. To Separate The Flesh From The Bone **

5. Final Predicament

6. Onwards To Destruction (live)

7. Kill The Red Lamb (live)

8. Faces Of The Dead (live)

* feat. guest vocals by Ralf Haubersson (Revel In Flesh)

** feat. guest vocals by Roman Thyzorn Schönsee

https://casketdeath.bandcamp.com

https://www.facebook.com/casketdeath