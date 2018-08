Cattle Decapitation arbeiten derzeit am Nachfolger vom 2015er Meisterwerk ‚The Anthropocene Extinction‚, heißen jetzt aber erst einmal die neuen Musiker Belisario Dimuzio (Eukaryst; guitar) und Olivier Pinard (Cryptopsy; bass) Willkommen! Die Band kommentiert das neue Line-Up wie folgt: „Wir freuen uns darüber, die neue Besetzung bekanntzugeben, welche am neuen Album, das im Herbst 2019 erscheint, mitarbeiten wird. Diejenigen von euch, die uns in den letzten paar Jahren live gesehen haben, werden bereits festgestellt haben, dass wir einen zweiten Gitarristen dabeihatten. Somit heißen wir Belisario Dimuzio (from San Diego’s Eukaryst) als vollwertiges Mitglied herzlich Willkommen. Wir freuen uns außerdem darüber, Olivier Pinard (Cryptopsy) als unseren neuen Bassisten begrüßen zu dürfen. Oli hat uns bereits in der Vergangenheit bei der ein oder anderen Show ausgeholfen, die Chemie, welche wir sowohl mit ihm als auch Bel haben, ist unverkennbar und so freuen wir uns auf die kommenden Aufgaben! Haltet die Augen offen nach Cryptopsy’s nächstem Release ‚The Book Of Suffering: Tome 2‘! Freut euch außerdem auf den 20. September, an dem Tag werden wir eine supercoole Cattle Decapitation Veröffentlichung ankündigen, an welcher wir bereits seit einer Dekade arbeiten. It’s an exciting time for the Decap! Stay tuned!!!“

Cattle Decapitation tour dates

w/ Napalm Death, Thrown Into Exile

Aug. 27 – San Diego, CA – Brick By Brick (w/ Beekeeper) – SOLD OUT

Aug. 28 – Los Angeles, CA – Teragram Ballroom (w/ Crematorium)

Cattle Decapitation tour dates

w/ Suffocation, Krisiun, Soreption

Oct. 21 – Wantagh, NY – Mulcahy’s Concert Hall

Oct. 22 – Cambridge, MA – Middle East Down

Oct. 23 – Montreal, QC – Les Foufounes Electriques

Oct. 24 – Toronto, ON – Lee’s Place

Oct. 25 – Detroit, MI – Magic Stick

Oct. 26 – Joliet, IL – The Forge

Oct. 27 – St. Paul, MN – Amsterdam Bar and Grill

Oct. 29 – Kansas City, MO – Riot Room

Oct. 30 – Denver, CO – Gothic Theatre

Oct. 31 – Salt Lake City, UT – Metro Music Hall

Nov. 1 – Jerome, ID – Diamondz Event Center

Nov. 2 – Seattle, WA – Club Sur Rocks

Nov. 3 – Portland, OR – Lola’s Room

Nov. 4 – Oakland, CA – Oakland Metro

Nov. 5 – West Hollywood, CA – Whisky A Go Go **

Nov. 6 – San Diego, CA – Brick By Brick **

Nov. 7 – Mesa, AZ – Club Red

Nov. 9 – San Antonio, TX – Paper Tiger’s

Nov. 10 – Dallas, TX – Gas Monkey Bar ‚N Grill

Nov. 11 – Houston, TX – White Oak Music Hall

Nov. 13 – Atlanta, GA – The Masquerade

Nov. 14 – Greensboro, NC – The Cone Denim Entertainment Center

Nov. 15 – Baltimore, MD – Ottobar

Nov. 16 – New York, NY – Gramercy Theatre

Nov. 17 – Reading, PA – Reverb

** = No Cattle Decapitation

Cattle Decapitation online:

http://www.facebook.com/cattledecapitation

http://twitter.com/cattledecap

http://www.youtube.com/officialcattledecap

http://instagram.com/cattle_decapitation

http://www.indiemerch.com/cattledecap

