Celeste: enthüllen neues Musikvideo zu „De Tes Yeux Bleus Perlés“

Am 28. Januar werden die französischen Avantgarde-Black-Metaller Celeste ihren neuen Longplayer Assassine(s) veröffentlichen, der von Chris Edrich (Gojira, Tesseract, The Ocean, Leprous) produziert wurde. Mit ihrem einzigartigen Mix aus Black Metal, Sludge und Post-Hardcore und über 500 gespielten Shows seit ihrer Gründung im Jahr 2005 haben Celeste ihren Status als einer der wichtigsten Underground-Acts Frankreichs gefestigt und präsentieren nun eine neue Single aus ihrem kommenden Album, das bald über ihr neues Label Nuclear Blast erscheinen wird.

Celeste erforschen mit ihren stampfenden, handtellergroßen Riffs die Klangwelt des Modern Metals. Mit einer Mischung aus roher Brutalität und einem einzigartigen Gefühl von Melancholie überschreiten die Franzosen auf De Tes Yeux Bleus Perlés neue Grenzen. Das Quartett ist metallischer und dreckiger und überrascht mit einem gewaltigen Downtuned-Breakdown, der einen direkt in den Abgrund zieht. Das eindringliche neue Musikvideo ist unter der Regie von Grégory Hoeppfner entstanden.

Assassine(s) kann ab sofort über diesen Link und in den genannten Formaten vorbestellt werden: https://celeste.bfan.link/assassine-s

CD im Digipak mit satinierter Oberfläche

LP im Gatefold mit satinierter Oberfläche in folgenden Farben:

– schwarz

– Transparentes Vinyl mit schwarzem Dotter und Goldspritzern

– Split-Vinyl schwarz/transparent mit weißem Splatter

– Transparentes Vinyl mit goldenem Dotter und schwarzem Splatter

Stream oder Download

Erlebe Celeste zusammen mit ihren neuen Labelkollegen Conjurer auf der kommenden Europatournee:

Celeste + Conjurer

Europatour 2022

02/03/ FR Clermont Ferrand – La Coopérative De Mai

03/03/ FR Toulouse – Le Rex

04/03/ ES Barcelona – Sala Bóveda

05/03/ ES Madrid – Independance Club

06/03/ FR Nantes – Le Ferrailleur

07/03/ BE Brüssel – Le Botanique

08/03/ FR Tourcoing – Le Grand Mix

09/03/ FR Paris – Trabendo

10/03/ UK London – The Dome

11/03/ NL Rotterdam – Baroeg

12/03/ LU Esch-Sur-Alzette – Kulturfabrik

13/03/ DE Köln – Gebäude 9

14/03/ DE Hamburg – Hafenklang

15/03/ DE Berlin – Lido

16/03/ DE Leipzig – UT Connewitz

17/03/ CZ Prag – Nová Chmelnice

18/03/ PL Krakau – Hol

19/03/ SK Kosice – Collosseum

20/03/ HU Budapest – Dürer Kent

21/03/ RO Cluj-Napoca – Form Space

22/03/ RO Bukarest – Quantic

23/03/ BU Sofia – Live und laut

24/03/ CR Zagreb – Mixtape 5

25/03/ SK Bratislava – Randal Club

26/03/ AT Wien – Viper Room

28/03/ DE Wiesbaden – Schlachthof

29/03/ BE Antwerpen – Trix

30/03/ FR Straßburg – La Laiterie

31/03/ CH Düdingen – Bad Bonn

01/04/ IT Mailand – Tunnel Club

02/04/ FR Lyon – Ninkasi

Tickets sind jetzt erhältlich: https://link.voulezvousdanser.com/CELESTEtour

Mit mehr als 500 Shows auf der ganzen Welt, darunter Auftritte bei mehreren renommierten Metal Festivals, Theatern und Veranstaltungsorten (Hellfest, Roskilde, Copenhell, Summer Breeze, Brutal Assault, Roadburn, Psycho Las Vegas …), einer EP und fünf Alben haben Celeste es geschafft, ihre eigene musikalische Atmosphäre zu schaffen und gelten heute als eine der wichtigsten Bands der French Avant-Garde Black-Metal-Szene.

Celeste – Line-Up:

Johan Girardeau – Gesang & Bass

Guillaume Rieth – Gitarre

Antoine Royer – Schlagzeug

Sébastien Ducotte – Gitarre

Celeste online:

https://www.facebook.com/celesteband

https://www.instagram.com/celeste_band/

https://twitter.com/celeste_bandfr