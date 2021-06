Celeste: unterschreiben bei Nuclear Blast Records

Ein flackerndes rotes Licht scheint in der Dunkelheit und ruft Bilder von gruseligen Leuchttürmen in der rauen See hervor – eigentlich ein passender Vergleich für das Avantgarde Black Metal-Outfit Celeste, die ihren Aufstieg zu einem der vielversprechendsten Extreme Metal-Acts mit ihrem letzten Schritt fortsetzen.

Heute heißt das weltweit führende Metallabel Nuclear Blast Records die Bands als neuestes Familienmitglied willkommen und ist stolz darauf, einen weltweiten Vertrag mit Celeste abgeschlossen zu haben. Um diese neue unheilige Union zu feiern, veröffentlichen Celeste ein neues Video zum Song Comme Des Amants En Reflet.

Die Band kommentiert: „Wir freuen uns riesig, jetzt Teil der Nuclear Blast-Familie zu sein und bedanken uns für den herzlichen Empfang, den sie uns bereitet haben. Wir sind begeistert, mit einem so freundlichen und professionellen Team zusammenarbeiten zu können. Die Zeiten waren gerade hart, aber das hat uns darin bestärkt, an unserem sechsten Album zu arbeiten. Wir kommen gerade vom Mixing zurück. Haltet Euch bereit, bald gibt es neues Material.“

Diese fantastische Neuigkeit wird noch vom Auftritt der Band beim diesjährigen Hellfest From Home, bei der Celeste eine geile Liveshow liefern werden, die direkt vom Festivalgelände übertragen wird. Das Hellfest From Home wird am Wochenende 17. – 20.06. stattfinden.

Um in die richtige Stimmung für diese Show zu kommen, könnt Ihr hier alle Alben von Celeste streamen: http://nblast.de/Celeste-ReReleases

Jerome Riera, Europäischer Head Of Label bei Nuclear Blast, ergänzt: „Es gibt kein Genre, das Celeste wirklich beschreibt, und die Musik, die sie erschaffen, spielt in einem ganz eigenen Universum. Ich habe schon immer die Fähigkeit der Band geliebt, ein sehr starkes und klassisches Bild mit den düstersten und schwärzesten Songs zu mischen. Das ist eine kraftvolle und einzigartige Band, und wir sind sehr stolz darauf, sie in der Nuclear Blast-Familie willkommen heißen zu dürfen.“

Celeste haben bereits mehr als 500 Shows weltweit gespielt und sind bei diversen namhaften Extreme Metal-Festivals, Theatern und Venues (Hellfest, Roskilde, Copenhell, SummerBreeze, Brutal Assault, Roadburn, Psycho Las Vegas…) aufgetreten. Mit einer EP und fünf Alben im Gepäck haben es Celeste geschafft, ihre eigene musikalische Atmosphäre zu kreieren und werden heute als eine der wichtigsten Bands der französischen Avantgarde Black Metal-Szene angesehen.

Nachdem sie zum Label Nuclear Blast gestoßen sind, werden Celeste im Jahr 2022 ein neues Album veröffentlichen, das von Chris Edrich (Gojira, The Ocean, Leprous, Tesseract) aufgenommen und gemixt wurde. Außerdem ist eine internationale Tour geplant, um die Dunkelheit ihrer Musik zu verbreiten.

Celeste sind:

Johan Girardeau – Gesang und Bass

Guillaume Rieth – Gitarre

Antoine Royer – Schlagzeug

Sébastien Ducotte – Gitarre

https://www.facebook.com/celesteband

https://www.instagram.com/celeste_band/