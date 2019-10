Cellar Darling: starten Europa Tour + Veröffentlichen neues Lyric Video zu ‚Hang‘

Morgen starten die Schweizer Prog Metaller von Cellar Darling ihre Europa Tour und bringen ihr Konzeptalbum »The Spell« und auch ihre davor veröffentlichten Sound-Geschichten auf Europäische Bühnen! Außerdem kündigen sie eine zusätzliche Show am 27. Oktober in Norwich, UK an, auf der sie als Support der Schweden von Opeth spielen werden.



Als Bonus veröffentlicht die Band auch ein neues Lyric Video zu dem Song ‚Hang‘ von ihrem aktuellen Album »The Spell«, das ihr hier anschauen könnt: https://youtu.be/_8ANMbIZ5z4Das gesamte Album wird mit animierten Musik Videos visualisiert, um die ganze Geschichte von »The Spell« in Costin Chioreanus unverwechselbarem und mystischen Stil darzustellen. Die restlichen Videos werden im Laufe diesen Jahres veröffentlicht um die Geschichte zu vervollständigen. Seht euch die bisher veröffentlichten Videos hier an: https://bit.ly/2lTFxBC Seht Cellar Darling auf ihrer kommenden Headliner Tour mit ihren Label-Kollegen von Forever Still und Oceans auf einer der folgenden Shows: 17.10. F Paris – Les Etoiles △

18.10. D Düsseldorf – The Tube

19.10. D Hameln – Autumn Moon Festival * △

20.10. D Frankfurt – Nachtleben

22.10. I Mailand – Legend Club (w/ TBA) *NEU*

23.10. D München – Backstage

24.10. CZ Prag – Futurum △

25.10. PL Krakau – Zaczek △

26.10. D Leipzig – Hellraiser

27.10 UK Norwich – Nick Rayns LCR UEA *NEU*

29.10. D Hamburg – HeadCrash

30.10. DK Kopenhagen – Beta △

01.11. FIN Tampere – Olympia △

02.11. FIN Helsinki – On the Rocks △

04.11. S Stockholm – Sodra Bar * △

08.11. NL Appeldoorn – Brainstorm Festival * △

* without Forever Still △ without Oceans Tickets sind erhältlich unter https://www.cellardarling.com/shows »The Spell« ist verfügbar auf allen digitalen Plattformen und als Sammleredition als 2LP Vinyl oder limitiertem 2CD Digibook, das eine Zusatz-CD enthält, auf der Anna die Konzeptgeschichte von »The Spell« nacherzählt: http://nblast.de/CDTheSpell Cellar Darling sind:

Anna Murphy – Gesang, Drehleier, Multi-Instrumentalist

Merlin Sutter – Schlagzeug

Ivo Henzi – Gitarre, BassBesucht Cellar Darling online:

www.cellardarling.com

www.facebook.com/cellardarlingofficial

www.youtube.com/cellardarling

www.twitter.com/cellar_darling

www.instagram.com/cellardarlingofficial/

www.vk.com/cellardarling sind:– Gesang, Drehleier, Multi-Instrumentalist– SchlagzeugGitarre, BassBesuchtonline: