Cellar Darling, die neue mystische Kraft aus der Schweiz, ist zu einem unaufhaltsamen Phänomen herangewachsen! Nach dem Release ihres Debütalbums This Is The Sound spielten Anna Murphy, Merlin Sutter und Ivo Henzi unaufhaltsam Festivalshows und sogar eine exklusive Show mit Evanescence in Pratteln, und ihr kürzlicher Charterfolg (#16 in den schweizer Albumcharts und #19 in den UK Rock Charts…) spornte die junge Band nur noch weiter an.

Diesen Herbst werden die Begründer der New Wave of Folk Rock deshalb nicht nur als Support von Delain zu sehen sein, sondern auch die italienischen Gothfathers von Lacuna Coil auf ihrer großen Europatour unterstützten.

Die Band schreibt:

This Is The Sound ist seit einem Monat erhältlich, und uns fehlen die Worte. Wir sind unheimlich dankbar für glühende Reviews, für Video Views und Kommentare, die unsere wildesten Erwartungen übertreffen, und vor allem für die Flut von positivem Feedback von den besten Fans der Welt. Nun haben wir genau ein Ziel: So bald wie möglich wieder auf Tour zu sein, und unser Bestes zu geben, um jeden einzelnen unserer Fans zu besuchen und unsere Musik zusammen zu feiern. Wir freuen uns bereits auf unsere Tour mit Delain und die Premiere unserer Clubshow mit zwei Daten in der Schweiz, und sind stolz, euch nun weitere 27 Shows mit niemand Geringerem als den fantastischen Lacuna Coil bekanntgeben zu dürfen!

Dies sind die brandneu angekündigten Dates von Cellar Darling als Support von Lacuna Coil:

11.11. D Andernach – Live Club

12.11. AT Wörgl – Komma

13.11. RS Belgrad – Dom Omladine

15.11. RO Bukarest – Quantic Club –

17.11. BG Sofia – Mixtape 5

18.11. GR Thessaloniki – Principal Theater Club

19.11. GR Athen – Piraeus Academy 117

22.11. CH Aarburg – Musigburg

24.11. D Aschaffenburg – Colos-Saal

25.11. D Hellraiser – Leipzig

26.11. D Weinheim – Café Central

28.11. F Toulouse – Le Metronum

29.11. E Zaragoza – CC Delicias

01.12. PO Lisboa – Lisboa ao Vivo

02.12. PO Hard Club – Porto

03.12. E Sevilla – Custom

04.12. E Murcia – Garaje

06.12. LU Esch Sur Alzette – Kulturfabrik

07.12. F Lyon – Ninkasi Kao

08.12. F Vaureal – Le Forum

09.12. B Diest – Moonlight Music Hall

10.12. F Nancy – Chez Paulette

11.12. D Bochum – Zeche

13.12. F Angers – La Chabada

14.12. F Colmar – Le Grillen

15.12. NL Hengelo – Metropol

16.12. F Limoges – Festival De Noel

