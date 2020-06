Champlin Williams Friestedt (Toto, Chicago): präsentieren Video zur neuen Single ‚Runaway Dancer‘

Die AOR-Supergruppe Champlin Williams Friestedt veröffentlicht eine weitere Single inkl. Video aus ihrem kommenden Album II. Der Titel heißt Runaway Dancer und ist überall erhältlich und streambar.

Champlin Williams Friestedt besteht aus dem bekannten Toto-Sänger Joseph Williams, Komponist von Film- und Drama-Partituren, und ist auch in Disneys Zeichentrickfilm Der König der Löwen als singende Stimme des erwachsenen Simba zu hören.

Hinzu kommen Bill Champlin, der früher zur legendären Band Chicago gehörte und der von Kritikern gefeierte Gitarrist, Produzent und Musiker Peter Friestedt. Auf dem Album II enthalten sind ebenfalls Beiträge von Sänger Michael McDonald und Schlagzeuger John JR Robinson (Michael Jackson, Quincy Jones), Randy Goodrum (Toto, Chicago), Tamara Champlin und Diane Warren, Gewinnerin des Polar-Preises 2020, uvm.

Mit dem an Toto erinnernden Song 10 Miles zur Chicago-Ballade Between The Lines, dem schwefelhaltigen Love In The World hin zum geradlinigen Rock-Track Runaway Dancer nimmt einen das Album mit auf eine spannende Reise.

II wurde im Goldmine Studios & Friestedt Productions Studio aufgenommen und von Peter Friestedt, Bill Champlin und Joseph Williams produziert.

