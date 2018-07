Am 31. August 2018 wird das Album The 7th Of Never 30 Years Heavy von Chastain als limitierte Vinyl Edition veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 17. August 2018. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren, 2 Bonustracks und insert erscheinen.

Mit Chastain arbeiten Pure Steel Records bereits seit mehreren Jahren zusammen. Jetzt folgen Re-Releases der alten Meisterwerke auf Vinyl beginnend mit The 7th of Never 30 Years Heavy.

Den Anfang macht das 1987er Werk The 7th of Never 30 Years Heavy. Das Drittwerk glänzt mit melodischem US Heavy/Power Metal, gekrönt von der einzigartigen Stimme vom Leather Leone, veredelt von der genialen Gitarrenarbeit von Bandkopf David T. Chastain. Songs wie We Must Carry On, Paradise, It’s Too Late For Yesterday oder das abschließende Forevermore gehören auch heute noch zu den Dauerbrennern der US Metal Geschichte.

Das Vinyl kommt mit Einleger, 2 Bonustracks und dürfte Freunden von Female fronted Metal die Freudentränen in die Augen schießen lassen.

Tracklist:

Seite A

1. We Must Carry On

2. Paradise

3. It’s Too Late For Yesterday

4. 827

5. The Wicked Are Restless

6. It’s Too Late For Yesterday (instrumental, Bonustrack)

Seite B

7. The 7th Of Never

8. Take Me Back In Time

9. Feel His Magic

10. Forevermore

11. The 7th Of Never (instrumental, Bonustrack)

Total Playing Time: 48:28 min

Line-Up:

Leather Leone – vocals

David T. Chastain – guitars

Mike Skimmerhorn – bass, backing vocals

Ken Mary – drums

