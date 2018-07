Auf Youtube wurde die Singleauskopplung der US-Metal Band Artizan – Demon Rider veröffentlicht. Das Album Demon Rider wird offiziell am 17. August 2018 über Pure Steel Records erscheinen. Der Vorverkauf startet am 27. Juli 2018 in unserem Webshop. Demon Rider wird es in zwei Versionen geben. Einmal als limited Edition von 750 Exemplaren, als Doppel CD, mit 1 Bonustrack. Und als normale Edition.

Artizan setzen mit ihrem neuesten Werk zum Höhenflug an. Die Melodic Metaller aus Florida liefern mit Demon Rider eines ihrer bislang besten Werke ab. Auch wenn es von seiner Spielzeit her recht kurz ausgefallen ist, begeistern die US Metaller um ihren Ausnahmesänger Tom Braden mit hochklassigsten Kompositionen. Dazu gehören die epischen Kunstwerke Soldiers Of Light sowie der zehnminütigen Abschluss-Song When Darkness Fall, aber auch die Power-Granate The Hangman.

Zur Krönung dieser von Jim Morris (‪Iced Earth, ‪Crimson Glory, Jag Panzer) produzierten Göttergabe, erscheint eine Special-Edition mit Livesongs sowie einer weiteren Version des Titelsongs, bei der kein geringerer als Harry ‚The Tyrant’ Conklin (Jag Panzer) seine Stimmbänder malträtiert. Zur Besetzung neben Mastermind/Drummer Ty Tammeus gehören dieses Mal ohnehin nicht nur die Gitarristen Bill Staley und Shamus McConney, sondern als Gast (bei allen Tracks) am Bass Joey Vera (‪Fates Warning, Armored Saint).

Das spektakuläre Artwork für Demon Rider wurde erneut von Eliran Kantor (Testament, Iced Earth) gezeichnet auf welchem die Lyrics des Titeltracks dargestellt sind. „Raging through the blood-red sky a hellish beast appears, gripping to its mane a valiant rider. Quenching his eternal lust for paralyzing fear, he smashes through it’s eyes and drinks the fire!“

Mit Demon Rider schlägt die volle Breitseite im US Power Metal Bereich wieder ein. No Filler, Just Killer.

Line-Up:

Tom Braden – vocals

Ty Tammeus – drums

Shamus McConney – guitars

Bill Staley – guitars

Special guests:

Joey Vera (Fates Warning) – bass

Artwork von Eliran Kantor (Testament, Iced Earth, Sodom) – www.elirankantor.com

Link

www.artizanmetal.com

www.facebook.com/artizanmetal

Kommentare

Kommentare