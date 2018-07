Chastain: „The 7th Of Never“ – Veröffentlichung der Single aus dem Album „The 7th Of Never 30 Years Heavy“

Auf Youtube ist die Singleauskopplung der US-Metal Band Chastain – The 7th Of Never zu hören. Das Album The 7th Of Never 30 Years Heavy wird offiziell am 31. August 2018 über Pure Steel Records erscheinen. Der Vorverkauf startet am 17. August 2018 in unserem Webshop. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren, 2 Bonustracks und insert erscheinen.

Line-Up:

Leather Leone – vocals

David T. Chastain – guitars

Mike Skimmerhorn – bass, backing vocals

Ken Mary – drums

Youtube

CHASTAIN – „The 7th Of Never“ @ Youtube

Link

www.webleedmetal.com

www.facebook.com/DavidTChastain2/

