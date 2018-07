Am 28. September 2018 wird das Album Endangered Species der australischen Heavy Metal Band Black Alice als CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 14. September 2018. Das Album wird in einer limitierten Auflage von 666 Exemplaren (handnummeriert), 3 Bonustracks, Zertifikat und Hologramm erscheinen.

Eines der besten Heavy Metal-Alben aus Australien liegt uns mit Endangered Species aus dem Jahr 1983 vor. Perth in West Australien war sicherlich nicht der Mittelpunkt der Heavy Metal-Welt und ist es bis heute nicht, aber dieser vergessene Klassiker des 80er Heavy Metal ist nun erstmals auf CD erhältlich in der Karthago Klassiker-Edition und zeigt, dass auch in Australien feinster Stahl zu finden war! Unverzichtbar!

Tracklist:

1. No Warning

2. Rat Catchers Eyes

3. Running Hot, Running Wild

4. Hell Has No Fury

5. Wings Of Leather

6. In The Hall Of The Ancient Kings

7. Psycho

8. Roll The Dice

9. Blade Of Slaughter

10. Power Crazy

11. Hellhouse (Bonustrack)

12. Man Of Metal (Bonustrack)

13. Knightmare (Bonustrack)

Total Playing Time: 52:30 min

Line-Up:

Rob Hartley – vocals

Vince Linardi – bass

Jamie Page – guitars

Joe Demasi – drums

Link

www.facebook.com/BlackAliceband/

http://www.sonsofsteel.rocks/

