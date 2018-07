Artizan: „The Man In Black“ – Veröffentlichung der Single aus dem Album „Curse Of The Artizan“

Auf Soundcloud wurde die Singleauskopplung der US-Metal Band Artizan The Man In Black veröffentlicht. Das Album Curse Of The Artizan wird offiziell am 17. August 2018 über Pure Steel Records wiederveröffentlicht. Der Vorverkauf startet am 3. August 2018 in unserem Webshop.

Bereits 2009 erregten die aus dem US-Staate Florida entstammenden Artizan nur ein Jahr nach ihrer Bandgründung mit der selbstveröffentlichten, gleichnamigen Debüt-EP im Underground großes Aufsehen.

2011 erschien das erste vollständige Album Curse Of The Artizan, dass die Klasse des progressiv angehauchten, vor Pathos triefenden und äußerst melodischen US Metal-Sounds konsequent fortführte. Es sorgte für teils euphorische Reaktionen seitens der Presse und Fans, denn die Band besitzt einen bis heute völlig eigenständigen Sound. In der Zwischenzeit wurden mit Ancestral Energy und The Furthest Reaches zwei weitere Meisterwerke veröffentlicht. Im August diesen Jahres holen die Jungs um Drummer Ty Tammeus zum nächsten Schlag aus, mit dem neuen Album Demon Rider.

Es wird also Zeit das mittlerweile völlig vergriffene Debüt neu aufzulegen, zum ersten Mal auch offiziell in den USA.

Line-Up:

Tom Braden – vocals

Ty Tammeus – drums

Shamus McConney – guitars

Jonathan Jennings Jr. – bass

Soundcloud

ARTIZAN – „The Man In Black“ @ Soundcloud

Coverartwork: Marc Sasso – http://www.marcsasso.com/

Link

www.artizanmetal.com

www.facebook.com/artizanmetal

