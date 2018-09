Chastain: „The Voice Of The Cult“ – Veröffentlichung der Single aus dem Album „The Voice Of The Cult 30 Years Heavy“

Chastain: „The Voice Of The Cult“ – Veröffentlichung der Single aus dem Album „The Voice Of The Cult 30 Years Heavy“

Auf Youtube ist die Singleauskopplung der US-Metal Band Chastain – The Voice Of The Cult veröffentlicht. Das Album The Voice Of The Cult 30 Years Heavy wird offiziell am 26. Oktober 2018 auf Vinyl über Pure Steel Records erscheinen. Der Vorverkauf beginnt am 12. Oktober 2018 in unserem Webshop. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren, 2 Bonustracks und insert erscheinen.

The Voice Of The Cult 30 Years Heavy von Chastain ist zum 30jährigen Jubiläum endlich neu erhältlich und zwar als remasterte und limitierte Auflage. Man kann hier auch noch einmal David T. Chastain, Leather Leone, Mike Skimmerhorn und Ken Mary erleben und das endlich in der Qualität wie man es sich schon in den 80ern gewünscht hätte.

Leather adds: „I knew when we were recording this record that it was special. I embrace the term The Voice Of The Cult and that has stuck with me. We as a band had hit our stride at the release of this record. That feeling of accomplishment as a vocalist has never changed after this record.“

The Voice Of The Cult ist mit Sicherheit ein Meilenstein des Heavy Metals in den 80ern, den immer noch und immer wieder junge und neue Fans für sich entdecken!!!!

Chastain ist mit neuer Mannschaft immer noch aktiv und aktuell, so wie zum Beispiel beim 2017er Album We Bleed Metal 17, aber die Anfänge sind natürlich extrem gesucht und deshalb ist The Voice Of The Cult ein unbedingtes Muss für jeden Chastain-Fan!

Line-Up:

Leather Leone – vocals

David T. Chastain – guitars

Mike Skimmerhorn – bass, backing vocals

Ken Mary – drums

www.webleedmetal.com

www.facebook.com/DavidTChastain2/

