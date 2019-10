Child`s Play: ab 22. November als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook

Capelight Pictures und Wild Bunch Germany präsentieren Child`s Play, das langerwartete Reboot von Chucky – Die Mörderpuppe, dem Slasher-Hit von 1988 als Limited Collector’s Edition im Mediabook (mit „Glow in the Dark“-Effekt). In der Neuinterpretation verleihen die Produzenten von „ES“ der rothaarigen Horror-Kultfigur ein mörderisches Update und bringen Schrecken 2.0 in die Kinderzimmer.

Child`s Play ist ab dem 22. November als 2-Disc Limited Collector’s Edition im Mediabook (mit „Glow in the Dark“-Effekt), als Standard-Blu-ray und -DVD sowie digital erhältlich.

Kurzinhalt:

Von den Produzenten von „ES“ kommt die langerwartete Neuinterpretation des Horrorklassikers von 1988. Karen (Aubrey Plaza) schenkt ihrem Sohn Andy (Gabriel Bateman) eine „Buddi“-Doll namens Chucky. Doch der mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Puppe fehlen jegliche Sicherheitsbeschränkungen. Schon bald entwickelt Chucky ein beunruhigendes Eigenleben und eine Serie von grausamen Ereignissen beginnt. Andy gelingt es nicht seine Mutter davon zu überzeugen, dass die Puppe für das Blutbad verantwortlich ist und wird selbst zum Ziel des mordlustigen Chucky!