Magoria: mit Jack the Ripper-Rock-Oper „Jtr1888“

31. August 1888. Eine regnerische Nacht legt sich über die Straßen Londons. Es ist kalt und die Menschen hüllen sich in ihre Mäntel. Sie zünden wärmende Kohlenfeuer an. Überall in der Stadt riecht es nach Schwefel und Ruß. Düstere Nebelschwaden ziehen entlang des jüdischen Friedhofs von Whitechapel. In dieser Nacht verliert eine Prostituierte ihr Leben. Der mit Schnittwerkzeugen übel zugerichtete Körper bleibt nicht der einzige Leichenfund. Denn der legendäre Killer Jack the Ripper hat sein bestialisches Werk begonnen, mit dem er in die Geschichte eingehen wird…

Willkommen in der Progrock-Oper von Jack the Ripper: 9 Sänger, 6 Musiker und ein unglaubliches Team präsentieren die erschreckende Ripper-Geschichte als voluminöse Rockoper. Die Story ist bis heute ein in der Popkultur beliebtes Thema, vor allem mit der auch hier eingeflochtenen Royal Conspiracy Theory. Dieser sagt dem englischen Königshaus eine gewisse Verbindung zum Serienmörder nach. Eine brisante Komponente, die sich hartnäckig hält.

Jtr1888 ist Mark Bogerts (Knight Area) neuestes Projekt. Als Rockoper über Jack the Ripper bietet er gemeinsam mit seinen Bandkollegen ein unvergessliches Musikerlebnis für Fans progressiver und konzeptionell ausschweifender Rockmusik. Auch Metal-Enthusiasten werden an den Klängen, die nicht selten an Bands wie Within Temptation oder Nightwish erinnern, großen Gefallen finden.

Zahlreiche Gaststars unterstützen Mark Bogert bei diesem außergewöhnlichen Projekt, welches am 9.11.19 in Dordrecht auch live aufgeführt wird.

