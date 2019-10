Third Eye Blind: Veröffentlichen „Screamer“ am 18.10.2019

Das seit 1993 aktive Quintett um Stephan Jenkins legt mit seinem neuen Album Screamer den Nachfolger zur 2018 veröffentlichten EP Thanks For Everything vor. Dafür holten sich die Alternative- und Post Grunge-Rocker mit Smahing Pumpkins-Mastermind Billy Corgan prominente Hilfe ins Boot. Corgan sorgte bei den 12 Songs als kreativer Berater für den richtigen Schliff, während Gäste wie Alexis Krauss (Sleigh Bells) und Ryan Olson (Marijuana Deathsquads) für gesangliche Variation stehen. Jenkins betont die inhaltliche Ausrichtung des neuen Werkes, das Themen wie kollektiven Idealismus und das Streben nach humanistischen Werten behandelt. Gemeinsam mit der Band, sollen diese Aspekte gefördert werden, so der Frontman. Viele Einflüsse für Screamer resultieren aus Jenkins’ derzeitiger Stimmung, die von Rebellion, Energie, Mut bis zu Risikobereitschaft tendiere. Nach eigner Aussage der Band bestimmte eine kreative Open-Door-Policy den Aufnahmeprozess, für den jeder der Beteiligten Ideen einbrachte. Als Resultat steht ein Album von klarer inhaltlicher Linie und variantenreicher musikalischer Raffinesse, das hohen Stellenwert unter den Genrewerken in diesem Jahr einnehmen wird. Im Sommer spielte die Band zusammen mit Jimmy Eat World und Ra Ra Riot die größte Tour ihrer Geschichte, welche die Spannung der Fans auf dieses neue Album zusätzlich anfeuerte. Von Ende Oktober bis Anfang November wird das Quintett Konzerte in Deutschland live spielen und damit die Veröffentlichung ihres neuen Albums tatkräftig unterstützen.

Live-Dates: 27.10. Köln, Luxor 03.11. Berlin, BI NUU 04.11. Hamburg, Knust

Track-Listing:

01. Screamer (feat. Alexis Krauss)

02 The Kids Are Coming (To Take You Down)

03 Ways

04 Tropic Scorpio

05 Walk Like Kings

06 Turn Me On

07 Got So High

08 Who Am I

09 Light It Up

10 2X Tigers

11 Take a Side

12 Who Am I (Acoustic)