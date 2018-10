Chthonic haben gerade ein neues Video für A Crimson Sky’s Command veröffentlicht. Der Track stammt vom kommenden Album Battlefields Of Asura.

Seht das Video hier.

Bereits im März performten Chthonic das Lied zum ersten Mal öffentlich auf einem der größten Musikfestivals Taiwans – dem Megaport Music Festival.

Im Musikvideo verwenden Chthonic Clips von ihrer Performance beim Megaport Festival und mischt sie mit den kühnen und kraftvollen kalligrafischen Elementen.

Viele der Tracks auf Chthonic neuem Album Battlefields Of Asura wurden von verschiedenen taiwanischen Göttern und Göttinnen beeinflusst. A Crimson Sky’s Command ist einer von ihnen und wurde von dem Gott des Krieges Te-ia-kong (Xuantian Shangdi auf Mandarin) inspiriert. Da es sich um den Gott des Krieges handelt, übernimmt der Text natürlich den Kriegspfad und die Aggressivität.

Freddy erklärte jedoch, dass der Text über darüber hinaus auch den Mut aufzeigt, den wir brauchen um unsere eigenen Schwächen anzugehen und zu überwinden.Chthonics erstes Album in 5 Jahren wird am 12. Oktober in Europa und den USA veröffentlicht.

Unterschiedliches Merchandise wird in verschiedenen Ländern erscheinen, darunter Taiwan, Japan, Europa und den USA. Hier geht’s zum Merchstore: https://www.omerch.eu/shop/chthonic

