Das britische Progressive Metal-Quintett Threshold hat heute seine elf Konzerte umfassende Europatour, auf der es u.a. sein kolossales Konzept-Doppelalbum Legends Of The Shires in voller Länge darbieten wird, in Aachen begonnen. Die griechischen Prog Power Metaller The Silent Wedding sowie die aus der Schweiz stammenden Hardrocker Maxxwell werden die Abende jeweils eröffnen. Weitere Details gibt es unten.

„Die gesamte Band ist heiß auf den Tourstart, endlich spielen wir unser komplettes Legends Of The Shires-Album. Es bestand eigentlich schon seit geraumer Zeit die Idee, die Platte am Stück darzubieten. Aber natürlich haben wir auch ein paar alte Tracks in die Setlist eingebaut“, kommentiert Gitarrist Karl Groom.

Keyboarder Richard West ergänzt: „Unser aktuelles Werk komplett zu spielen, wird wirklich etwas ganz Besonderes. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass viele Fans diesen Wunsch geäußert haben, weshalb wir uns umso mehr freuen, diesen erfüllen zu können. Die Songs gehen quasi fließend ineinander über, was den Shows eine enorme Energie verleihen wird!“

Threshold performen Legends Of The Shires in voller Länge

w/ The Silent Wedding, Maxxwell

10.10. D Aachen – Musikbunker

11.10. CH Pratteln – Z7

12.10. D Aschaffenburg – Colos-Saal

13.10. NL Zoetermeer – Boerderij

14.10. D Hamburg – Markthalle

16.10. D Jena – F-Haus

17.10. CZ Prag – Nová Chmelnice

18.10. D München – Feierwerk

19.10. D Mannheim – MS Connexion Complex

20.10. D Essen – Turock

21.10. UK London – The Dome *NEUE VENUE*

Weitere Threshold -Termine:

06.04. UK Chepstow – Winter’s End

24.05. N Hurum – We Låve Rock Festival

25.05. N Hurum – We Låve Rock Festival

07.09. USA Atlanta, GA – ProgPower USA *AUSVERKAUFT*

Legends Of The Shires ist am 8. September 2018 via Nuclear Blast erschienen und stellt das bis dato erfolgreichste Werk der Bandgeschichte (u.a. #13 Deutschland, #14 Schweiz, #31 Österreich) dar. Die Platte wurde Ende 2017 von einer euphorischen zweiwöchigen Headlinetour durch Europa begleitet, auf der sämtliche Shows ausverkauft waren.

Threshold sind:

Steve Anderson – Bass

Karl Groom – Gitarre

Glynn Morgan – Leadgesang

Richard West – Keyboards

Johanne James – Schlagzeug

