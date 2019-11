Clint Lowery (Sevendust): Solo-Debütalbum am 31.01.2020 auf Rise Records

Clint Lowery, Gitarrist und Gründungsmitglied der Metal-Rock-Band Sevendust, kündigt für den 31. Januar 2020 sein Solo-Debütalbum God Bless The Renegades auf Rise Records an. Mit Kings präsentiert Lowery einen ersten Vorboten samt Video:

Der US-Amerikaner kommentiert den Hintergrund des Songs:

„Kings is the song that expresses redemption after a very dark chapter of my life. Through the chaos of addiction, navigating toxic relationships, and depression, I came out of it all empowered and more driven than ever.“

Die Aufnahmen zu God Bless The Renegades fanden im Barbarosa Studio in Florida statt. Die Aufnahmen leitete Michael „Elvis“ Baskette, der u.a. schon mit Slash und Alter Bridge arbeitete.

God Bless The Renegades Tracklist:

1. God Bless The Renegades

2. Here

3. Kings

4. Alive

5. What’s The Matter

6. You Go First

7. Allowed To Run

8. Silver Lining

9. She’s Free

10. Do We Fear God