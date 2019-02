Clutch haben ein neues Video für die Single Ghoul Wrangler von ihrem neuesten Album Book Of Bad Decisions veröffentlicht. Das Video wurde im Old Bedford Village in Pennsylvania gedreht.

„JP trägt Pantalons, Dan hat Hörner, und Tim kotzt mir ins Gesicht“, sagt Frontmann Neil Fallon. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle Oscars bekommen.“

Morgen beginnt auch eine ausgedehnte US Tour, die Dates gibt es hier.

Als Support sind Big Business und The Onspector Cluzo dabei.

Clutch haben eine Playlist auf Spotify mit allen Bands zusammengestellt

Clutch sind:

Neil Fallon – Vocals/Guitar

Tim Sult – Guitar

Dan Maines – Bass

Jean-Paul Gaster – Drums/Percussion

