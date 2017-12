Nennt ihn meinethalben Highwayman oder High Plains Drifter – Hauptsache, Ihr hört ihm zu. – SPIEGEL ONLINE

…ergreifend, faszinierend, originell. – AUDIO 4/5

Ein starkes Album, das Lust auf viel, viel mehr macht. Kris Kristofferson hat sich noch nie so gut angehört. – Laut.de 4/5

Ein starkes Debüt. Wo andere nur Retro machen, funktioniert hier die Neu- und Weiterentwicklung des Genres durch die Besinnung auf die starken Wurzeln. Man mag es wirklich nicht glauben, dass der Kerl gerade mal Anfang Zwanzig ist. Das verspricht noch einiges – A Star is born! – Country.de

Colter sings and writes songs in ways seemingly lost in time. There is an agelessness about him so unusual in someone so young – Rick Rubin

Colter Wall is bar-none the best young singer-songwriter I’ve seen in twenty years. – Steve Earle