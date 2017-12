Freitag, 9. März 2018 und Samstag, 10. März 2018

Markthalle, Hamburg – Germany

Es gibt eine Änderung im Billing: Eine schlechte und eine hervorragende Nachricht: Degial haben eine Einladung von Watain erhalten, sie auf ihrer Nordamerika-Tour im März als Spezial Guests zu begleiten. Aus diesem Grund haben die Schweden ihre Teilnahme bei uns abgesagt.

Dafür haben wir mehr als nur Ersatz gefunden: E-Force Performing Voivod! Wer – wie wir – die beiden Voivod-Alben Negatron und Phobos für gnadenlos unterbewertet hält und jene Phase der kanadischen Band zutiefst schätzt, in der Eric Forrest ihr Sänger war, kann sich nun auf die erste Deutschland-Show überhaupt freuen, in der es ausschließlich um diese zwei Alben geht. Im Gegensatz zu Voivod zur damaligen Zeit (die als Trio fungierten), wird Sänger/Bassist Eric Forrest von der Kraft zweier Gitarristen unterstützt, u.a. vom Spanier Javi Felez (u.a Graveyard & Körgull The Exterminator). E-Force Performing Voivod – das sind Songs wie Nanoman, Insect, Forlorn sowie The Tower. Oder kurz: ungezügelte Thrash-Magie!

Das komplette Billing des HOH 2018:

MASTER’S HAMMER (CZ) www.facebook.com/MastersHammerOfficial

ATLANTEAN KODEX (D) https://www.facebook.com/Atlantean-Kodex-187524197964771/

DIAMOND HEAD (UK) www.facebook.com/DiamondHeadOfficial

VENENUM (D) http://www.munenev.com

SOLSTICE (UK) www.facebook.com/Solstice.Englander

SAVAGE MASTER (USA) www.facebook.com/savagemaster666

VISIGOTH (USA) www.facebook.com/visigothofficial

ULTHA (D) www.facebook.com/templeofultha

SPELL (CANADA) www.facebook.com/spellspell

E-FORCE PERFORMING VOIVOD (Canada, France, Spain) www.facebook.com/eforceoffical

UNIVERSE217 (GREECE) www.facebook.com/universe217

SOURCE (S) www.facebook.com/sourceswe

THE FOG (D) www.facebook.com/thefogdoom

DEAD KOSMONAUT (S) https://www.facebook.com/Dead-Kosmonaut-179075279238707/

MAGGOT HEART (D/S) https://maggotheart.bandcamp.com

THE WIZARDS (Spain) www.facebook.com/TheWizardsRock

GEVURAH (CANADA) www.facebook.com/thepathofgevurah

TRAVELIN JACK (D) www.facebook.com/travelinjackband

Vorverkauf: Ticket: 56 Euro (plus Gebühren)

Van Records: http://www.van-records.de/konzerte-tickets/?MODsid=3a8a0a8f92fa3f73940ea311eb9d8ce4

High Roller Records: http://www.hrrshop.de/HELL-OVER-HAMMABURG-Vol6-Festival-Ticket

IRON BONEHEAD: https://shop.ironbonehead.de/de/tickets-misc-/17475-hell-over-hammaburg-volume-6-ticket.html

EVENTIM: http://www.eventim.de/Tickets.html?affiliate=EVE&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=1879910&includeOnlybookable=true&xtmc=Hell_Over_Hammaburg&xtnp=1&xtcr=1

CUDGEL: https://www.cudgel.de/Tickets/Ticket-HELL-OVER-HAMMABURG-FESTIVAL-2017-oxid.html

& Remedy Records Hamburg & Plattenkiste Hamburg

