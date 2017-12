Das qualitativ und quantitativ auf einem wahren Höhenflug durch die Szene donnernde Label Heavy Psych Sounds holt zum nächsten Schlag aus: High Reeper sind ein weiterer Asskicker für Fans des Frühsiebziger-Proto-Metal.

Das selbstbetitelte Debütalbum des Philly-Trupps mieft nach ungewaschenen Jeans, Dope und Suff.

Egal ob straighter Uptempo-Rock oder Dinosaurier-Doom: Die Grooves der Typen sind gemeingefährlich geil und düster as fuck, die Gitarren bohren Dir ein Loch in die Brust, und der Sänger berührt Deine Seele.

Oder in den etwas basischeren Worten der Band: „We write rock music to bang our heads to.“

