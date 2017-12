Heute haben wir wieder drei Billing-Zugänge für Euch, die beim BANG YOUR HEAD!!! 2018 dabei sein werden!

Overkill

Seit ihrer Gründung im Jahre 1980 zählen Overkill zu den bekanntesten und populärsten Thrash-Metal-Bands der Welt – und sie bauen diesen Status auch nach über 30 Jahren ständig weiter aus. Auf die New Yorker ist stets Verlass: An die 20 gute bis herausragende Studioalben und unzählige mitreißende Shows vor enthusiastischen Fans in aller Welt sprechen eine deutliche Sprache. Während andere Acts im Laufe der Jahre den Fuß vom Gaspedal nehmen, pflügen die Gründungsmitglieder Bobby „Blitz“ Ellsworth und D.D. Verni zusammen mit ihren langjährigen Mitstreitern immer noch wie ein Güterzug durch die Musiklandschaft und weigern sich, ihre Fans mit Stilbrüchen zu verwirren. Trotz persönlicher Schicksalsschläge und einiger Besetzungswechsel sind Overkill heute stärker denn je, zelebrieren ihren dritten Frühling und bereichern die gegenwärtige Szene mit Chartstürmern wie Ironbound, The Electric Age, White Devil Armory oder dem Top-10-Treffer The Grinding Wheel ebenso wie sie es einst mit Großtaten vom Schlage Taking Over, Years Of Decay oder Horrorscope getan haben. Kurzum: Overkill sind eine Macht – und werden genau das einmal mehr beweisen: beim BANG YOUR HEAD!!! 2018!

Insomnium

Schon zu Beginn ihrer Karriere gelang Insomnium das Kunststück, die Wucht und energische Eingängigkeit des typisch schwedischen Melodic Death Metals mit der majestätischen Weite und der melancholischen Dunkelheit zu verschmelzen, die viele Acts ihrer finnischen Heimat auszeichnen. Im Laufe der Jahre hat die Band diese außergewöhnliche Mischung immer weiter verfeinert und einen ureigenen Stil herausgearbeitet, der mittlerweile eine beachtliche internationale Popularität genießt – Tendenz weiter steigend! Mit den letzten beiden Meisterwerken Shadows Of A Dying Sun und Winter’s Gate haben es Insomnium nicht nur die die Top 20 der deutschen Albencharts (und auf Platz 2 bzw. 1 der finnischen) geschafft, sondern auch im Rahmen der jeweiligen Tourneen und Shows live gewaltig abgeräumt. Deshalb freuen wir uns schon sehr auf den allerersten Auftritt der Skandinavier beim BANG YOUR HEAD!!! im kommenden Sommer.

Mob Rules

Sie mögen zwar genau so heißen wie ein legendäres Album der Altmeister Black Sabbath, aber mit Doom Metal haben Mob Rules eher wenig am Hut. Ihr Metier ist der melodische, bisweilen opulente europäische Power Metal, und ihre Alben gehören fast ausnahmslos zu den feinsten Perlen, die dieses Genre hierzulande hervorgebracht hat. Warum den Niedersachsen der große Durchbruch bis dato dennoch verwehrt blieb, weiß der Himmel. An der musikalischen Güteklasse liegt es fraglos nicht, denn jeder, dessen Herz für Acts wie Stratovarius, Gamma Ray, Helloween, Edguy oder Avantasia schlägt, dürfte sich auch für Mob Rules mehr als nur erwärmen können. Nach mehr als 20 Jahren Bandgeschichte haben die Norddeutschen obendrein einen beachtlichen Backkatalog in der Hinterhand, bei dem sie live aus dem Vollen schöpfen können. Erlebt es selbst!

Das BANG YOUR HEAD!!! 2018 findet wie folgt statt:

12. bis 14. Juli 2018, Messegelände Balingen

Bereits bestätigt sind:

POWERWOLF

AMORPHIS

OVERKILL

EXODUS

LOUDNESS

ANNIHILATOR

ALESTORM

INSOMNIUM

PRIMORDIAL

AMARANTHE

GOD DETHRONED

SKELETONWITCH

RECKLESS LOVE

REFUGE

TYGERS OF PAN TANG

ECLIPSE

MYSTIC PROPHECY

CLOVEN HOOF

ALPHA TIGER

MOB RULES

Viele weitere folgen in Kürze.

Die erste und streng limitierte Auflage der BANG YOUR HEAD!!! Festivaltickets für Frühbucher ist ab sofort zum Vorjahrespreis von 99.- EUR zzgl. 10% VVK-Gebühr in unserem Online-Shop erhältlich.

Frühbucher erhalten außerdem auf Wunsch pro Festivalticket ein kostenloses und ebenfalls streng auf 2000 Stück limitiertes Vorverkaufs-Shirt mit dem unten abgebildeten Motiv und aus 100% Baumwolle.**

