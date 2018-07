Die kanadischen Hardcore/Punk-Koryphäen COMEBACK KID starten in Kürze ihre Sommer-Tour durch Europa im Rahmen ihres aktuellen Albums »Outsider«. Zu diesem Anlass veröffentlicht die Band heute das offizielle Musik Video zum Song ‚I’ll Be That‘, gedreht vom finnischen Regisseur Sami Joenssuu.

Die Band kommentiert: „For ‚I’ll Be That,‘ we shot another hybrid video working with our good friend from Finland Sami Joensuu for the second time. We collaborated on the narrative trying to incorporate a story that involves someone being their worst enemy and trying to escape themselves before it all catches up to them. The band performance was shot in Lisbon, Portugal on an afternoon before we played a show there earlier this year. Excited to finally get this out.“

Des Weiteren wird die Band dieses Jahr auch noch in ihrer kanadischen Heimat sowie in den USA touren…

»European Summer Tour 2018«

27.07. S Öland – Borgholm Brinner

28.07. D Goldenstedt – Afdreiht un Buten

29.07. D Münster – Sputnik-Halle (w/ TEMPEST)

31.07. D Munich – Free & Easy (w/ TEMPEST)

01.08. D Berchtesgaden – Kuckucksnest

02.08. I Segrate (MI) – Circolo Magnolia (w/ TEMPEST)

03.08. CH Gränichen – Open Air Gränichen

04.08. F Saint-Maurice-de-Gourdans – Sylak Open Air

05.08. F Albi – Xtreme Fest

06.08. D Lindau – Club Vaudeville (w/ MADBALL)

07.08. SLO Tolmin – Punk Rock Holiday

08.08. CZ Jaroměř – Brutal Assault

09.08. D Zwiesel – Jugendcafé

10.08. D Villmar – Tells Bells Festival

11.08. D Entenfang Torgau – Endless Summer Festival

12.08. B Ieper – Ieper Hardcore Fest

13.08. RUS St. Petersburg – Mod

14.08. RUS Moscow – Pravda Club

16.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

17.08. D Göttingen – Exil

18.08. D Trier – The Ultimate Summer Blast Festival

19.08. F St. Nolff – Motocultor Festival

w/ NO WARNING, HIGHER POWER

18.09. CDN St. Catharines, ON – Warehouse

19.09. CDN London, ON – Rum Runners

20.09. CDN Windsor, ON – Beer Exchange

21.09. CDN Hamilton, ON – Absinthe

22.09. CDN Toronto, ON – Velvet Underground

25.09. CDN Winnipeg, MB – The Garrick Centre

26.09. CDN Saskatoon, SK – Louis‘

27.09. CDN Edmonton, AB – Starlite Room

28.09. CDN Calgary, AB – Commonwealth Bar & Stage*

29.09. CDN Vancouver, BC – Biltmore Cabaret

30.09. CDN Victoria, BC – Upstairs Cabaret

*no NO WARNING

US tour:

10/23/2018 Barracuda – Austin, TX

10/24/2018 Santos – New Orleans, LA

10/25/2018 Sound Bar – Orlando, FL *

10/26/2018 Churchill’s – Miami, FL *

10/27/2018 THE FEST 17 – Gainesville, FL *Festival*

10/28/2018 Masquerade – Atlanta, GA **

10/29/2018 The Radio Room – Greenville, SC**

10/30/2018 The End – Nashville, TN **

10/31/2018 Trixie’s – Louisville, KY **

* w MADBALL

** w/ PEARS

03.11. NL Eindhoven – The Sound of Revolution

Sehr euch hier den Visualizer zum kürzlich veröffentlichten ‚Beds Are Burning‘ an:



Kauft oder streamt die digitale 2-Track-EP hier: http://nblast.de/CBKBedsAreBurning

Holt euch »Outsider«: http://nuclearblast.com/comebackkid

Holt euch »Outsider« digital: http://nblast.de/ComebackKidDigital

Mehr zu »Outsider«:

‚Absolute‘ feat. Devin Townsend OFFIZIELLER TRACK: https://youtu.be/vG7QvlGLMpg

‚Somewhere, Somehow‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://youtu.be/04-Ev5RYUy8

‚Surrender Control‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://youtu.be/XQInfX7LyaE

‚Hell Of A Scene‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://youtu.be/5UShVus1CX8

—

Weitere Infos:

www.comeback-kid.com

www.facebook.de/comebackkid

www.nuclearblast.de/comebackkid

