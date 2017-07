Die kanadischen Hardcore-/Punk-Koryphäen COMEBACK KID sprechen in diesen neuen Album-Video-Trailer über den Titel und das Cover ihres kommenden, sechsten Studioalbums, sowie über die Zusammenarbeit mit Devin Townsend: ​​http://nblast.de/CBKwebisode1

»Outsider« wird am 8. September über Nuclear Blast (Welt / New Damage Records in Kanada) erscheinen.

Seht das Cover Artwork oberhalb dieser Nachricht.

COMEBACK KID haben erst kürzlich die erste Single-Auskopplung von »Outsider« veröffentlicht. ‚Absolute‘ feat. Devin Townsend kann hier gehört werden: http://nblast.de/CBKabsolute

Kauft ‚Absolute‘ als instant grat track hier: http://nblast.de/ComebackKidDigital

COMEBACK KID touren derzeit durch verschwitzte Clubs und die großen Sommer-Festivals.

COMEBACK KID live:

29.06. DK Aalborg, 1000Fryd

01.07. D Munster, Vainstream Rockfest

02.07. D Aschaffenburg, Hardcore Summer Fest

04.07. CZ Královec, Rock For People Festival

06.07. ES Viveiro, Resurrection Festival

08.07. D Rauhenebrach, Krach am Bach

19.08. CDN Mirabel, QC – DesBouleaux Fest

mit STRAY FROM THE PATH, COUNTERPARTS, GIDEON

14.09. CDN Quebec City, QC – Salle Multi

15.09. CDN Montreal, QC – Le National

16.09. CDN Kitchener, ON – Koi Fest

17.09. CDN Ottawa, ON – Brass Monkey

19.09. CDN Kingston, ON – Overtime

20.09. CDN Toronto, ON – Opera House

22.09. CDN Hamilton, ON – Absinthe

23.09. CDN London, ON – Music Hall

26.09. CDN Winnipeg, MB – Park Theatre

27.09. CDN Regina, SK – The Exchange

28.09. CDN Edmonton, AB – The Needle

30.09. CDN Calgary, AB – The Gateway at Sait

