Force 5 Records und Eternal Sound Records in Partnerschaft mit Sony Red sind Stolz die Videopremiere zu Danny Diablo’s Single Hit Em Up featuring DJ Clay von Psychopathic Records anzukündigen. Das Video wurde in New York und Detroit gedreht und Reel Wolf Productions führte Regie (Credits include Necro, Jedi Mind Tricks, Prodigy of Mobb Deep).

Das Video feiert auf Rapblokk in Deutschland und BlankTV in den USA Premiere und folgt am 7. Juli auf dem Force 5 Records YouTube-Kanal.

Es ist die erste Single des Albums The Crackson Heights Project, welches am Freitag, den 13. Oktober, weltweit in die Läden kommt. Die Platte enthält Kooperationen mit Skits Vicious von Dope D.O.D, Rake Iriscience von Dilated Peoples, The DRP, Mars, DJ Clay, Skriptkeeper und vielen mehr. Unten findet ihr die komplette Tracklist:

1. LaLa feat. Scribble (prod. by Level 13)

2. Kill for Pleasure feat. Skits Vicious of Dope D.O.D. and Mars (prod. Skinhead Ced)

3. Bum Rush feat. Skriptkeeper

4. Hit Em Up (prod. by DJ Clay)

5. Time is Money feat. Rake Iriscience of Dilated Peoples

6. Murder for Hire (prod. by Diggy ILL-Roc)

7. Bring it Hard feat. Diggy ILL-Roc Chubs (prod. by Diggy ILL-Roc)

8. Soldiers feat. Stickman and Diggy ILL-Roc (prod. by Diggy ILL-Roc)

9. Street Life feat. Koresh and Stikman (prod. by Diggy ILL-Roc)

10. Pass the Coca feat. DJ COS, The DRP and Mars prod. (by Diggy ILL-Roc)

11. feat. FTW (Skriptkeeper and Tony Slippaz) and Chula Crew

12. Cyclone feat. DJ COS (prod. by Danny Diablo and Diggy ILL-Roc)

13. Guidos In I-Rocs (prod. by Diggy ILL-Roc)



