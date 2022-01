Filmtitel: Commissario Montalbano – Volume 8

Sprachen: Deutsch, Italienisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca. 450 Minuten

Genre: Krimi, Thriller

Release: 17.12.2021

Regie: Alberto Sironi

Link: www.edel.com/entertainment/

Produktion: Edel Motion

Schauspieler:

Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo

Commissario Montalbano, die italienische Krimiserie des Senders Rai 1, feiert mit der Volume 8 im Dezember Deutschlandpremiere. Über Edel Motion gibt es seit dem 17.12.2021 die Folgen 27 bis 30 zu erwerben und dürfte dem einen oder anderen Genrefan so kurz vor Weihnachten durch die Lappen gegangen sein. Auch wir erwachen so langsam aus der Schockstarre des Jahreswechsels und haben ein Blick auf die Produktion geworfen. Commissario Montalbano basiert auf den Handlungen der Bücher von Andrea Camilleri und konnte seit 1999 gleich in 37 Episoden verewigt werden. Diese heute angesprochenen Folgen wiederum gibt es nur auf DVD und wurden nicht wie gewohnt im Servus TV oder beim ZDF ausgestrahlt. Für Fans daher ein ganz klarer Pflichtkauf, schließlich wird es mindestens noch sieben Folgen geben. Ob es nach der 37 Episode jedoch weitergeht, dürften erst die nächsten Monate zeigen. Die vier einzelnen Sequenzen kommen auf ca. 450 Minuten und lassen den Krimifan in die Hände klatschen.

Die Story von Commissario Montalbano – Volume 8:

Luca Zingaretti kehrt in seiner Rolle des Commissarios Salvo Montalbano zurück. Der italienische Schauspieler springt in die fiktive Küstenstadt Vigàta auf Sizilien, um dem Unrecht auf die Schliche zu kommen. Mord und Verrat stehen an der Tagesordnung und stehen der Bürokratie gegenüber. Das Tagesgeschäft des Commissarios könnte durchaus besser laufen, dafür warten auf euch spannende Handlungen, die sonst kaum zustande gekommen wären. Als Polizeichef steht Montalbano zwischen den Stühlen und verteidigt Recht und Unrecht, ohne sich beeinflussen zu lassen. Seine Vorgesetzten sitzen da nicht ganz so sattelfest im Gesetz und die Realität in der Kleinstadt besteht aus Verbrechen und ungelösten Kriminalfällen. Die abwechslungsreichen Storys führen ihn zum Mord an einer 70-jährigen Prostituierten, die stets beliebt durchs Leben ging. Des Weiteren dringt Montalbano in ein korruptes Nest aus Baufirmen und der italienischen Mafia. Langweilig wird dem Ordnungshüter nicht, weitere Morde eben den Weg durch Volume 8, die zwingend aufgeklärt werden müssen.