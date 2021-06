Conjurer: veröffentlichen erneut Video zum Song „Choke“

Nach einer spektakulären und lange überfälligen Rückkehr auf die Bühne beim Download Festival Pilot am vergangenen Wochenende laden euch die britischen Sludge/Post Metal Schwergewichte Conjurer ein, das Video zum Song Choke anzuschauen. Das war der erste Track auf dem letzten Album Mire (2018). So leichtfüßig, wie sie zwischen Sludge und Metallic Hardcore, zwischen Progressive Post Metal und Post Black Metal wandeln, demonstriert dieser Song nicht nur die musikalischen Fähigkeiten dieser jungen Band, sondern beweist auch, dass sie sich nicht auf ein Genre festlegen lassen, egal, wie sehr man es auch versucht.

Conor Marshall (Bassgitarre bei Conjurer) kommentiert: „Choke ist über die Jahre, seit Mire veröffentlicht wurde, so etwas wie ein Fan-Favorit geworden, und es ist auch einer unserer Favoriten. Ich denke, innerhalb der Band besteht Einigkeit darüber, dass Choke einer der ‚besten‘ Songs ist, die Conjurer jemals veröffentlicht haben, und der eine Menge davon aufzeigt, was wir machen. Das Video folgt grob dem Thema des Songs. Es wird gezeigt, wie Ruhm oder Druck der Gesellschaft, der Industrie und der Regenbogenpresse Künstler und bekannte Persönlichkeiten beeinflussen. Die Entwicklung hin von den Aufnahmen der Band in einem weißen Raum, gekleidet in Anzüge, die jemanden darstellen sollen, der kostümiert und auf die Bühne geschubst wurde, um zu performen, obwohl er nicht in seiner besten Verfassung ist, bis zu dem Punkt, wo derjenige beginnt zu zerfallen. Die Aufnahmen werden dunkler und aggressiver und repräsentieren damit die innere Aufruhr und den inneren Kampf.“

Conjurer planen, ihr noch unbetiteltes zweites Album, das dem hochgelobten 2018er Debütalbum Mire folgen soll, in nicht allzu ferner Zukunft zu veröffentlichen. Also bleibt dran!

Bis dahin könnt Ihr unter http://nblast.de/Conjurer-Catalogue ein Video zum Song The Mire sehen und die ersten zwei Veröffentlichungen der Band streamen.

Conjurer sind:

Brady Deeprose (Gitarre und Gesang)

Dan Nightingale (Gitarre und Gesang)

Conor Marshall (Bassgitarre)

Jan Krause (Schlagzeug)

www.facebook.com/conjureruk

www.instagram.com/conjureruk/

www.twitter.com/ConjurerUK